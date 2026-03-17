Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter sind nicht betroffen

Die wichtigsten Stakeholder des Unternehmens haben der Bereitstellung einer Neufinanzierung von mindestens 75 Millionen US-Dollar zugestimmt

The LYCRA Company, LLC ("LYCRA" oder "das Unternehmen), ein Weltmarktführer in der Entwicklung von Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegebranche, gab heute die Schließung einer Umstrukturierungsvereinbarung (Restructuring Support Agreement, "RSA") mit der überwältigenden Mehrheit seiner Gläubiger bekannt. Damit sollen langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von rund 1,2 Milliarden US-Dollar abgebaut und eine nachhaltige Kapitalstruktur geschaffen werden, um das Unternehmen zu rekapitalisieren und auf einen Kurs der langfristigen finanziellen Stabilität und des Wachstum zu bringen.

Die RSA erhält überwältigende Unterstützung von den Inhabern des vorrangig besicherten langfristigen Darlehens des Unternehmens, vorrangig besicherte Anleihen (Senior Secured Notes) zu 16,000 und vorrangig besicherte Anleihen zu 7,500 %, die zugesagt haben, für einen vorab vereinbarten Reorganisationsplan (den "Prepackaged Plan") zu stimmen. Um den Prepackaged Plan umzusetzen, haben das Unternehmen und einige seiner Tochtergesellschaften einen freiwillig vorab vereinbarten Chapter-11-Fall beim US-Konkursgericht für den südlichen Distrikt von Texas beantragt.

Der Prepackaged Plan spiegelt eine einvernehmliche Vereinbarung wider, die im Verlauf von mehreren Monaten produktiver Diskussionen mit den wichtigsten Finanzgläubigern des Unternehmens erreicht wurde. In Anbetracht der fast einstimmigen Unterstützung seiner Stakeholder erwartet das Unternehmen, seine finanzielle Restrukturierung zügig abzuschließen und innerhalb von 45 Tagen aus dem Chapter-11-Prozess herauszukommen.

"Die Produkte von The LYCRA Company sind seit Langem ein Symbol für Qualität und bieten Vorteile wie dauerhaften Komfort, Passform und Leistung in verschiedensten Bekleidungs- und Körperpflegeanwendungen", sagte Gary Smith, Chief Executive Officer von The LYCRA Company. "Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von The LYCRA Company, denn wir ergreifen entschlossene Maßnahmen, um unsere Verschuldung bedeutend zu reduzieren und unser finanzielles Fundament zu stärken. Mit diesem Schritt setzen wir unseren Kurs fort, unsere Kunden zu betreuen, unsere Partner zu unterstützen und die qualitativ hochwertigen Produkte zu liefern, auf sie sie sich verlassen. Ich danke unseren Teammitgliedern für ihr kontinuierliches Engagement und unseren loyalen Kunden und Partnern für ihre dauerhafte Unterstützung im Verlauf des Prozesses."

Das Unternehmen strebt die Stellung von Eilanträgen ("first day relief") an, was es ihm ermöglichen wird, während des gesamten Restrukturierungsprozesses seinen gewöhnlichen Geschäftsbetrieb fort. Als Teil dieser "First Day Motions" wird das Unternehmen die Erteilung der Genehmigung beantragen, alle berechtigten Forderungen von Lieferanten und Zulieferern im Rahmen seines gewöhnlichen Geschäftsbetriebs vollständig zu begleichen. Zur Unterstützung dieser gewöhnlichen geschäftlichen Abläufe hat das Unternehmen Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 75 Millionen US-Dollar als DIP-Finanzierung (Debtor-in-Possession-Finanzierung) und mehr als 75 Millionen US-Dollar als Exit-Finanzierung eingeholt, die zur Refinanzierung der DIP-Finanzierung vorgesehen ist, um dem Unternehmen nach Abschluss des Chapter-11-Prozesses Kapital zur Verfügung zu stellen.

Wichtig ist, dass bestimmte juristische Personen innerhalb von The LYCRA Company nicht in das Chapter-11-Verfahren einbezogen sind. Eine Liste der in die Einreichung einbezogenen Personen ist zu finden unter https://restructuring.ra.kroll.com/lycra.

Zusätzliche Informationen

Einreichungen beim Konkursgericht sowie andere Informationen zum Fall sind zu finden unter https://restructuring.ra.kroll.com/lycra oder auf telefonische Anfrage bei der Kroll Inc., dem Noticing and Claims Agent des Unternehmens, unter (888) 498-1399 (gebührenfrei) und (347) 338-6514 (international). Bitte beachten Sie, dass diese Ressourcen nur zur Information über den Restrukturierungsprozess dienen; die gesamte andere Kundendienst- und Support-Infrastruktur sowie die Kontaktinformationen für das Unternehmen bleiben aktiv und in Betrieb.

The LYCRA Company wird in dieser Angelegenheit von Linklaters LLP und Haynes Boone, LLP als Rechtsberater, Houlihan Lokey als Investmentbanker und FTI Consulting als Finanz- und Kommunikationsberater beraten.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert innovative Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie und ist Eigentümerin der führenden Verbrauchermarken: LYCRA LYCRA HyFit LYCRA T400 COOLMAX THERMOLITE ELASPAN SUPPLEX und TACTEL The LYCRA Company mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, ist weltweit für seine nachhaltigen Produkte, sein technisches Know-how und seine Marketingunterstützung bekannt. The LYCRA Company konzentriert sich darauf, den Produkten seiner Kunden einen Mehrwert zu verleihen, indem es einzigartige Innovationen entwickelt, die auf die Bedürfnisse der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter thelycracompany.com.

LYCRA ist eine Marke von The LYCRA Company.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die keine historischen Information sind und "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen geben aktuelle Erwartungen oder Prognosen zukünftiger Ereignisse wieder und sind keine Garantien für die zukünftige Leistungsfähigkeit. Aussagen sind allgemein als zukunftsgerichtet zu erkennen, da sie Wörter wie "glaubt", "annimmt", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "wird", "schätzt", "potenziell", "anstrebt", "vorhersagt", "projiziert", "erstrebt" und Varianten davon sowie "könnte", "sollte" oder Wörter mit ähnlicher Bedeutung beinhalten. Aussagen, welche die Zukunftspläne, Zielvorgaben oder Zile des Unternehmens beschreiben, sind ebenfalls zukunftsgerichtete Aussagen, welche die aktuellen Ansichten des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse widerspiegeln und Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen auf vernünftigen Annahmen unter anderem im Hinblick auf die Wirtschaft, seiner Kenntnis seines Geschäftsbetriebs sowie auf Leistungskennzahlen, die sich auf das Untenehmen auswirken beruhen, unterliegen diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich genannt werden oder implizit anthalten sind.

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