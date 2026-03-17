Dank KI-getriebener Funktionen beim Roaming, Betrugs- und Risikomanagement, bei Netzwerksicherheit und Enterprise AI können Betreiber Network Events in Erkenntnisse, Aktionen und Umsatz verwandeln.

Mobileum Inc. ("Mobileum"), ein führender Anbieter von Analyse- und Netzwerklösungen, hat seine Vision "Signal to Value auf der MWC Barcelona 2026 vorgestellt und zeigt damit, wie Telekomanbieter Network Events in Erkenntnisse, Aktionen und Umsatz umwandeln können.

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Mobileum team at MWC Barcelona 2026.

Auf der Veranstaltung zeigte Mobileum, wie Betreiber die Active Intelligence Platform nutzen können, um die Leistung des Roaming zu verbessern, den Schutz gegen Betrug und Risiken zu erhöhen und die Netzwerksicherheit bei wachsender Globalisierung zu automatisieren.

"Betreiber generieren jede Sekunde in großem Umfang Ereignisse im Netzwerk, aber ein wahrer Wert entsteht erst dann, wenn diese in Erkenntnisse, Aktionen und Umsatz umgewandelt werden", sagte Bernardo Lucas, Chief Marketing Strategy Officer bei Mobileum. "Auf der MWC 2026 zeigte Mobileum, wie Betreiber mithilfe von KI und Automatisierung rohe Telekomdaten für das Geschäft nutzbar machen können sei es durch höhere Roaming-Umsätze, Schutz des Netzwerks vor Bedrohungen durch Betrug oder die Ermöglichung neuer Enterprise Dienste."

Unter anderem präsentierte Mobileum Technologien, mit deren Hilfe Betreiber Network Intelligence in messbaren Wert für das Unternehmen verwandeln können, wie zum Beispiel:

KI-basierte Roaming Intelligence einschließlich der Roaming Exposure Function (REF), durch die Betreiber über standardisierte APIs sicher Zugriff auf Roaming-Statistiken haben und diese monetarisieren können.

einschließlich der Roaming Exposure Function (REF), durch die Betreiber über standardisierte APIs sicher Zugriff auf Roaming-Statistiken haben und diese monetarisieren können. Agentische KI zum Management von Betrug und Risiken durch die Ausweitung der bekannten Plattform RAID Integrated Risk Management zwecks Automatisierung von Investigationen, der Erläuterung von Bedrohungsfällen und Fehlerbehebung. Das führt zu einem besseren Schutz gegen Betrug und einer Verringerung von Umsatzverlusten.

durch die Ausweitung der bekannten Plattform RAID Integrated Risk Management zwecks Automatisierung von Investigationen, der Erläuterung von Bedrohungsfällen und Fehlerbehebung. Das führt zu einem besseren Schutz gegen Betrug und einer Verringerung von Umsatzverlusten. Autonome Netzwerksicherheit durch KI-unterstütztes Testen, Überwachung und Analyse zur Optimierung der globalen Konnektivität und Verbesserung der Kundenzufriedenheit in Netzwerken verschiedener Generationen.

durch KI-unterstütztes Testen, Überwachung und Analyse zur Optimierung der globalen Konnektivität und Verbesserung der Kundenzufriedenheit in Netzwerken verschiedener Generationen. Eine White-Label KI Assistant-Plattform, die gemeinsam mit NOHOLD entwickelt wurde und mit deren Hilfe Telekombetreiber KI-Dienste monetarisieren können, indem sie KMUs und Enterprise-Kunden Assistenten an die Seite stellen.

Durch interaktive Demo-Stationen demonstrierte Mobileum, wie Betreiber Telekomdaten in drei wichtigen Bereichen geschäftlich nutzbar machen können:

Roaming aus ganz neuer Sicht

Mobileum zeigte, wie KI-unterstützte Roaming Intelligence Betreibern helfen kann, die Qualität der Dienste zu verbessern, Partnerschaften zu optimieren und neue Möglichkeiten für Roaming-Umsätze zu erschließen. Zu den Innovationen gehört Mobileum's Roaming Exposure Function (REF), die über ein standardisiertes, von Richtlinien gesteuertes API-Framework einen sicheren Zugriff in Echtzeit auf die Roaming Intelligence bietet. Dadurch werden neue Anwendungsfälle bei der Verringerung von Betrug, IoT Lifecycle Management, Kundenzufriedenheit und Analyse ermöglicht. Darüber hinaus wurden Roaming DNA, Network Traffic Redirection (NTR) sowie KI-betriebene Analysen demonstriert, wodurch Betreiber proaktiv die Leistung des Roaming überwachen, die Steuerungsstrategien optimieren und Netzwerkprobleme beheben können, bevor diese Kunden beeinträchtigen.

Agentischer Schutz vor Betrug

Mobileum zeigte auch die Entwicklung seiner RAID 9 Integrated Risk Management (IRM) Plattform durch die Erweiterung mit Agentic AI. So können Risikoteams Bedrohungen schneller feststellen und Reaktionen automatisieren, ohne dabei die Kontrolle abzugeben. Die Lösung arbeitet mit KI-Agenten, die durch Kenntnis von Szenarien über Betrugsfälle und Absicherung des Umsatzes im Telekomkontext Rückschlüsse ziehen können. So können Risikoteams rechtzeitig Anzeichen von Bedrohungen erkennen, Untersuchungen einleiten und Routineprozesse automatisieren. Auf der MWC wurden auch Sprachsicherheitstechnologien wie Audio Printing und VoiceShield demonstriert, gemeinsam mit Tools wie URL Scanner. Damit können Betreiber sich in Echtzeit gegen zunehmend ausgefeilte Scams, Betrug und Sicherheitsbedrohungen schützen.

Autonome Netzwerksicherheit

Mobileum präsentierte, wie KI-getriebene Automatisierung die Netzwerksicherheit transformiert. So können Betreiber komplexe Netzwerke mehrerer Generationen effizienter überwachen und optimieren. Demonstriert wurden unter anderem Smartphone-basiertes Testen von GlobalRoamer, GenAI-basierte Root Cause Analysis Automatisierung und neue Lösungen für spezielle Umgebungen wie schwer zu erreichende Standorte für das Testen von Satellitenkommunikation. Mobileum zeigte auch erweiterte Funktionen der Lösungen für das Testen von Labs und Leistungen dsTest, einschließlich der Bewertung von komplexen Regeln für automatisierte Signal-Firewalls sowie eine erweiterte 5G End-to-End Call Flow-Analyse. Dies ermöglicht tiefere Einblicke in die Leistung von Netzwerken und das Kundenverhalten in globalen Umgebungen.

Mobileum stellte mit der Einführung des 2026 FIFA World Cup Testing Package auch seine Unterstützung von globalen Großveranstaltungen unter Beweis. Damit stehen Telekombetreibern mehr Test- und Überwachungstools zur Bewertung des Roaming zur Verfügung, wodurch die Qualität des Service während Belastungsspitzen besser gesichert werden kann.

Monetarisierung von KI für Enterprise Kunden

Mobileum führte auch seine White-Label AI Assistant Plattform vor, die gemeinsam mit NOHOLD entwickelt wurde. Darüber stehen KMUs und Enterprise-Kunden Dienste von KI-Assistenten zur Verfügung, mit deren Hilfe sie den Kundensupport automatisieren, die Interaktionen des Vertriebs verbessern und die Produktivität erhöhen können. Das eröffnet neue Möglichkeiten zur Monetarisierung von KI-Diensten über bestehende Unternehmenskanäle.

Das alles verdeutlicht Mobileum's Vision "Signal to Value": Telekomanbieter dabei zu unterstützen, Netzwerkereignisse in zuverlässige Erkenntnisse als Grundlage für die Entscheidungsfindung zu verwandeln. Ziel sind stärkere Netzwerke, erweiterte Automatisierung und neue Umsatzquellen.

Wenn Sie mehr über unsere Lösungen erfahren möchten, die auf der MWC 2026 präsentiert wurden, vereinbaren Sie über unsere Website ein Treffen mit unseren Experten.

Über Mobileum Inc.

Mobileum ist ein führender Anbieter von Telekom-Analytics für Roaming, das Kernnetzwerk, Sicherheit, Risikomanagement, heimische und internationale Konnektivitätstests und Customer Intelligence. Mehr als 1.000 Kunden verlassen sich auf seine Active Intelligence-Plattform, die erweiterte Analysemöglichkeiten bietet. Damit können Kunden Deep Network und operative Intelligenz mit Aktionen in Echtzeit verbinden, die den Umsatz steigern, das Nutzererlebnis verbessern und Kosten verringern. Der Hauptsitz von Mobileum befindet sich im Silicon Valley. Das Unternehmen unterhält Büros in Australien, Deutschland, Griechenland, Indien, Japan, Portugal, Singapur, im UK und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mehr erfahren Sie unter: www.mobileum.com

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