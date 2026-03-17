Paukenschlag in Washington: Während US-Präsident Donald Trump im Konflikt mit dem Iran Stärke demonstriert und Warnungen vor einem "zweiten Vietnam" beiseitewischt, brennt hinter den Kulissen die Hütte. Der Rücktritt eines hochrangigen Geheimdienst-Chefs wirft ein völlig neues Licht auf die Hintergründe der Iran-Kriegs.Donald Trump gibt sich gewohnt unerschütterlich. Auf die Drohungen aus Teheran, die USA sollten ihre Geschichtsbücher zum Vietnam-Krieg konsultieren, bevor sie Bodentruppen entsenden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär