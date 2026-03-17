Die Chancen, dass der Bitcoin bald wieder die Marke von 100.000 US-Dollar erreicht, sind zuletzt deutlich gestiegen. Doch was spricht für eine massive Rallye? Und lohnt sich für Anleger jetzt ein Einstieg? Der Bitcoin hat sich zuletzt von seinen temporären Tiefs deutlich erholen können und Anleger träumen bereits von einer noch stärkeren Rallye bei der Mutter aller Kryptowährungen. So sind die Chancen auf der Wettplattform Kalshi inzwischen wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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