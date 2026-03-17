Die Schauspielerin, Unternehmerin und Philanthropin wurde während der UN Commission on the Status of Women Week für ihre seit fast zwei Jahrzehnten bestehende Stiftung "Free a Girl" ausgezeichnet.

Während der United Nations Commission on the Status of Women Week wurde die Schauspielerin, Unternehmerin und Philanthropin Yolanthe Cabau mit dem Lifetime Achievement Award der New York City Bar Association für ihren Kampf gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern geehrt.

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Yolanthe Cabau, Founder, Free A Girl

Die Preisverleihung fand in New York statt. Betont wurde die Bedeutung eines sicheren Justizsystems zum Schutz von vulnerablen Kindern sowie der Teams, die eine Veränderung bewirken möchten.

Als Gründerin der NGO "Free a Girl" gegen den Handel mit Kindern zwecks sexueller Ausbeutung honoriert der Lifetime Achievement Award die nun achtzehn Jahre währenden Bemühungen von Cabau, Kinder weltweit aus sexueller Ausbeutung zu befreien und sie auf dem Weg zu Gerechtigkeit, Erholung und Befähigung zu unterstützen. "Free a Girl" ist eine von Frauen geführte Organisation, die die sexuelle Ausbeutung von Kindern durch Undervocer-Befreiungsaktionen bekämpft und die Identifizierung und Verhaftung von Tätern vorantreibt.

Cabau ist aktiv in die Arbeit der Organisation eingebunden und nimmt regelmäßig an Undercover-Befreiungsaktionen der Investigationsteams und Partner auf der ganzen Welt teil. Ihre Arbeit in Nepal wurde in der Netflix Reality-Serie YOLANTHE dokumentiert, die ihr Leben und ihre Mission darstellt. Der erste Teil wurde im Sommer 2025 veröffentlicht und eine Fortsetzung wird derzeit produziert.

Yolanthe Cabau, Gründerin von "Free a Girl", kommentierte:

"Nicht nur ich werde von der New York City Bar Association geehrt. Ich nehme diesen Preis im Namen von allen mutigen Überlebenden und unseren Teammitgliedern entgegen. Um diese Ungerechtigkeit zu beenden, ist eine gemeinsame Anstrengung auf globaler und lokaler Ebene notwendig mit dem Ziel, das Bewusstsein zu schärfen, der Gerechtigkeit Geltung zu verschaffen und Kinder zu beschützen. Wir treiben diese Veränderungen weiterhin engagiert voran."

Die sexuelle Ausbeutung von Kindern stellt eine ernsthafte Verletzung der Menschenrechte dar. Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass weltweit Millionen von Kindern von sexueller Online-Ausbeutung und Missbrauch betroffen sind, jedoch weniger als 1 der Fälle strafrechtlich verfolgt werden.

Yolanthe Cabau sagte weiterhin:

"Unsere Undercover-Operationen machen deutlich, warum unsere Arbeit so dringend gebraucht wird. "Free a Girl" bekämpft eines der scheußlichsten Verbrechen der Welt. Gemeinsam mit unserem Team, unseren Partnern vor Ort, den Justizbehörden, Spendern und Botschaftern ziehen wir Täter zur Verantwortung und helfen Überlebenden, um diese globale Notsituation zu beenden. Überlebenden verhelfen wir zu Gerechtigkeit, kümmern uns um sie und fördern ihre Entwicklung. Und das ist erst der Anfang unserer Arbeit."

"Free a Girl" wurde 2008 gegründet. Die Mission ist die Befreiung von Kindern aus sexueller Ausbeutung und ein sicherer Ort, wo sie sich erholen können. "Free a Girl" führt seine Aktionen undercover mit seinen Teams und Partnern durch. Sie unterstützen Untersuchungen der Polizei bei der Verfolgung von Tätern, wozu auch Förderer von Sextourismus gehören. Bis dato wurden weltweit 9.000 Kinder befreit.

Nach der Befreiung werden die Kinder durch "Free a Girl" rehabilitiert und während ihrer Erholung und in ihrer weiteren Entwicklung gefördert. 2017 wurde die School for Justice gegründet. Dort erhalten Überlebende die Möglichkeit, ihr Leben neu zu gestalten und ihren Beitrag für eine sicherere Zukunft für andere zu leisten. Die Absolventen wurden Anwälte, Journalisten, Sozialarbeiter und Aktivisten. Sie nutzen ihre Erfahrungen, um systematisch Veränderungen zu bewirken.

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