© Foto: ShutterOK - iStock.comMarktschwankungen treiben Anleger in defensive Dividendenwerte. Analysten sehen besonders bei sogenannten Dividend Aristocrats jetzt Chancen.Die starken Schwankungen an den Aktienmärkten treiben Investoren zunehmend in defensive Dividendenwerte. Während der breite Markt schwächelt, schneiden viele dieser Titel bislang deutlich besser ab. Der S&P 500 hat seit Jahresbeginn rund 2 Prozent verloren. Hintergrund sind steigende Ölpreise infolge des Kriegs mit Iran sowie wachsende Sorgen über mögliche Umbrüche durch künstliche Intelligenz. Viele Anleger reagieren darauf mit einer defensiven Strategie. Sie setzen auf Unternehmen mit realen Vermögenswerten und geringer technologischer Veralterung. …Den vollständigen Artikel lesen
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