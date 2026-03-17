© Foto: picture alliance / NurPhoto | Pedro FiuzaDie Straße von Hormus wird laut Ray Dalio zur entscheidenden Front im Iran-Konflikt. Eine Niederlage könnte das globale Machtgefüge erschüttern.Der Hedgefonds-Gründer Ray Dalio warnt vor einer möglichen entscheidenden Eskalation im Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran. Im Zentrum steht die Straße von Hormus - eine der wichtigsten Ölpassagen der Welt. Wer diese Meerenge kontrolliert, könnte laut Dalio nicht nur den Verlauf des Krieges bestimmen, sondern auch die Zukunft der globalen Machtordnung. "Es läuft alles darauf hinaus, wer die Straße von Hormus kontrolliert", schrieb Dalio auf X. Durch die Meerenge fließt täglich etwa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung. Sollte der Iran …Den vollständigen Artikel lesen
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