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Cognizant erweitert seine KI-Infrastrukturkapazitäten mit der Einführung der Cognizant AI Factory



17.03.2026 / 23:00 CET/CEST

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Das mandantenfähige Cloud-Angebot von Dell Technologies und NVIDIA ermöglicht eine sichere und skalierbare KI-Bereitstellung in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen.

Die proprietäre Fractional-GPU-Technologie von Cognizant, die auf der NVIDIA Multi-Instance-GPU basiert, hilft Unternehmen, KI schneller betrieblich zu nutzen, Kosten zu senken und die Governance von KI-Workloads zuverlässig zu unterstützen. TEANECK, N.J., 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant ( NASDAQ: CTSH ) gab die Einführung von "Cognizant AI Factory" bekannt, einer mandantenfähigen Lösung für Unternehmen, die auf der Infrastruktur und Softwareplattform von Dell Technologies und NVIDIA AI basiert. Cognizant AI Factory wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, künstliche Intelligenz sicherer, effizienter und verantwortungsbewusster zu skalieren, und zielt darauf ab, die Verwaltung des KI-Lebenszyklus in einer einzigen Umgebung zu vereinheitlichen - von der Ideenfindung und dem Experimentieren bis zur Bereitstellung, Orchestrierung und dem täglichen Betrieb. Im Einklang mit der Strategie von Cognizant, ein KI-Builder für Unternehmen zu sein, zielt das Angebot darauf ab, einen Weg für Unternehmen zu schaffen, um vom Proof-of-Concept zur operationalisierten KI im großen Maßstab überzugehen, die Markteinführung zu beschleunigen und die Fähigkeit, bessere Ergebnisse zu erzielen. Die Lösung basiert auf der Dell AI Factory mit NVIDIA und zielt darauf ab, eine hochleistungsfähige, unternehmenstaugliche Infrastruktur mit dem fortschrittlichen KI-Software-Stack von NVIDIA zu kombinieren, um das Management des KI-Lebenszyklus in privaten, öffentlichen und hybriden Cloud-Umgebungen zu vereinheitlichen.1 Eine herausragende Innovation ist dabei die von Cognizant entwickelte Fractional GPU-Technologie, die mit NVIDIA Multi-Instance GPU (MIG ) interoperabel ist und sichere, isolierte GPU-"Slices" ermöglicht, die es mehreren Geschäftseinheiten - oder sogar mehreren Kunden - erlauben, KI-Workloads gleichzeitig in einer einheitlichen Umgebung auszuführen. Dieser Ansatz ist darauf ausgelegt, die Datenintegrität zu wahren, die Nutzung zu maximieren und die Hürden für die Einführung fortschrittlicher KI-Funktionen in einem Unternehmen deutlich zu senken. Die bewährte Expertise von Dell Technologies bei der Bereitstellung einer sicheren, skalierbaren und leistungsstarken KI-Infrastruktur soll Cognizant AI Factory dabei helfen, die strengen Anforderungen von KI-Workloads in Unternehmen zu erfüllen, damit Unternehmen mit Zuversicht innovieren können. "Unternehmen auf der ganzen Welt arbeiten mit Hochdruck an der Operationalisierung von KI, stoßen dabei aber allzu oft auf Hindernisse in Bezug auf Größe, Kosten und Governance", so Sriram Kumaresan, Global Head of Cloud and Infrastructure Services, Cognizant. "Die Cognizant AI Factory schafft neue Voraussetzungen. Durch die Kombination von erstklassiger Infrastruktur mit intelligenter Orchestrierung und unternehmensgerechten Sicherheitsvorkehrungen unterstützen wir unsere Kunden dabei, KI in einen dauerhaften Motor für den Geschäftswert zu verwandeln. Die Initiative spiegelt auch die Entwicklung von Cognizant zu einem Pionierunternehmen wider, das KI systematisch in seinen eigenen Abläufen einsetzt, um seine Plattformen, Governance-Modelle und Lieferansätze kontinuierlich zu verfeinern, bevor es sie für Kunden skaliert." Cognizant AI Factory soll Kunden die volle Kontrolle darüber geben, wo ihre KI läuft, wie sie skaliert und wie sie verwaltet wird, und gleichzeitig Kunden bei der Einhaltung neuer Standards wie ISO/IEC 42001:2023 unterstützen. Bereitstellung, Governance und Kostenmanagement werden in einer optimierten Lösung zusammengefasst, die speziell für die Komplexität von KI-Workloads in Unternehmen entwickelt wurde. Interne Benchmarks und kontrollierte Tests von Cognizant AI Factory belegen das Potenzial der Plattform, die Gesamtbetriebskosten um 50 bis 60 % zu senken und die KI-Verarbeitung um bis zu 30 % zu beschleunigen, wodurch die Time-to-Value von Monaten auf Wochen verkürzt wird. Auf Basis der Dell AI Factory mit NVIDIA bietet Cognizant einen vollständig gemanagten Full-Stack-Service für den gesamten KI-Lebenszyklus. "Cognizant AI Factory hilft Unternehmen, das Potenzial von KI in echten Wert und Fortschritt zu verwandeln", sagt Denise Millard, Chief Partner Officer, Dell Technologies. "Angetrieben von der Dell AI Factory mit NVIDIA, einer Full-Stack-Lösung, die die leistungsstarken PowerEdge-Server, PowerSwitch Networking, PowerScale und Services von Dell umfasst, bieten wir Unternehmen einen klaren, schnellen Weg von der Pilotphase bis zur vollständigen Implementierung." Zu den Funktionen von Cognizant AI Factory gehören unter anderem: Gebrauchsfertige Sandbox-Umgebungen für Experimente und schnelle interne Pilotprojekte

Vorgefertigte Entwürfe und MLOps-Pipelines zur Verkürzung der Time-to-Value

Eine KI-Ausfallsicherheitsschicht zur Überwachung, Unterstützung der Governance und des Lebenszyklusmanagements

Verbrauchsabhängiges Preismodell, das vorhersehbare Ausgaben und eine optimierte Nutzung ermöglicht "Branchenübergreifend benötigen Unternehmen Lösungen, um KI schnell vom Proof-of-Concept zu einem sicheren, kontrollierten und kosteneffizienten Betrieb zu überführen", sagt John Fanelli, Vice President, Enterprise Software bei NVIDIA. "Gemeinsam liefern NVIDIA, Cognizant und Dell Technologies die KI-Infrastruktur- und Softwarebasis, die Unternehmen mit der Leistung und Flexibilität ausstattet, die sie benötigen, um KI-Implementierungen mit Zuversicht zu skalieren." Cognizant AI Factory ist ein Schlüsselelement von Cognizants breiterer AI-Builder-Strategie und bietet Kunden eine Grundlage für die Bereitstellung intelligenter Agenten, die Integration fortschrittlicher Modelle und die Modernisierung bestehender Plattformen. Informationen zu Cognizant

Cognizant (NASDAQ: CTSH ist ein KI-Entwickler und Technologie-Dienstleister, der durch die Entwicklung von Full-Stack-KI-Lösungen für Kunden eine Brücke zwischen KI-Investitionen und Unternehmenswert schlägt. Dank seiner umfassenden Branchen-, Prozess- und Engineering-Expertise ist Cognizant in der Lage, den individuellen Kontext von Unternehmen in Technologiesysteme zu integrieren, die das menschliche Potenzial steigern, greifbare Erträge erzielen und globale Unternehmen in einer sich schnell verändernden Welt an der Spitze halten. Weitere Informationen finden Sie auf www.cognizant.com oder @cognizant. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: USA Ben Gorelick E-Mail: benjamin.gorelick@cognizant.com

Europa/APAC Sarah Douglas E-Mail: sarah.douglas@cognizant.com

Indien Vipin Nair E-Mail: Vipin.nair@cognizant.com 1 Dazu gehören Dell PowerEdge-Server, PowerSwitch-Netzwerke, PowerScale-Speicher und Dell Services, zusammen mit NVIDIA AI Enterprise, NVIDIA NIM-Microservices, NVIDIA NeMo für LLM-Lebenszyklusmanagement, RAPIDS für beschleunigte Datenpipelines und CUDA-X-Bibliotheken sowie Cognizants proprietäre Fractional-GPU-Technologie, die auf NVIDIA Multi-Instance GPU (MIG) aufbaut. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo_V1.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cognizant-erweitert-seine-ki-infrastrukturkapazitaten-mit-der-einfuhrung-der-cognizant-ai-factory-302716579.html



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