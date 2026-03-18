65 der IT-Entscheidungsträger glauben, dass die Konvergenz von KI, Quantencomputern und neuen Technologien zu einer beispiellosen Eskalation von Cyberkonflikten führen wird

Die Hälfte der Befragten gibt an, dass die Gefahr eines Cyberkriegs unmittelbar bevorsteht und sie bereits einen Cyberangriff den Behörden melden mussten

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, warnt davor, dass Cyberkriegsbedrohungen einen globalen Siedepunkt erreicht haben. Da neue Technologien Cyberoperationen beschleunigen und sich geopolitische Spannungen verschärfen, zielen Angreifer zunehmend auf die Infrastruktur, Informationen und Systeme ab, die die globale Stabilität stützen.

"Geopolitische Spannungen, die Beschleunigung durch KI und ungelöste Sicherheitslücken prallen aufeinander und bringen die Lage der Cyberkriegsführung an einen Siedepunkt", sagte Nadir Izrael, CTO und Mitbegründer von Armis. "Cyberkriegsführung ist mittlerweile ein Dauerzustand; Angreifer agieren mit maschineller Geschwindigkeit, während zu viele Organisationen immer noch versuchen, sich mit Annahmen und Strukturen zu verteidigen, die für eine ganz andere Bedrohungslandschaft entwickelt wurden. Führungskräfte in Unternehmen müssen diesen Warnruf ernst nehmen und ihre proaktiven Cybersicherheitsmaßnahmen unverzüglich verstärken, bevor es zu spät ist."

Neue Erkenntnisse aus dem vierten jährlichen globalen Cyberkriegsbericht von Armis Labs, A World Under Pressure: Cyberwarfare in an Age of AI-Fueled Escalation zeigen, wie schnell sich dieser Druck aufbaut. Fast acht von zehn IT-Entscheidungsträgern (79 %) weltweit sind besorgt darüber, dass staatliche Akteure KI nutzen, um ausgefeiltere und gezieltere Cyberangriffe zu entwickeln ein Anstieg gegenüber 73 im Vorjahr -, während zwei Drittel (67 %) glauben, dass der Missbrauch neuer Technologien die Wahrscheinlichkeit von Kollateralschäden an ziviler Infrastruktur während Cyberkonflikten erhöhen wird.

Trotz des wachsenden Drucks herrscht in den Unternehmen ein falsches Gefühl der Zuversicht, das überraschend hoch bleibt. Fast acht von zehn (79 %) IT-Entscheidungsträgern geben an, dass ihr Unternehmen auf einen Cyberangriff vorbereitet ist, während 76 glauben, dass sie bereit sind, KI-getriebene Bedrohungen abzuwehren. Diese Zuversicht ist zunehmend von der Realität abgekoppelt.

Mehr als die Hälfte (54 %) der Unternehmen gibt an, in den letzten 12 Monaten bereits von einem KI-generierten oder KI-gesteuerten Angriff betroffen gewesen zu sein, und die Hälfte (50 %) räumt ein, dass sie ihre Umgebung nach dem Angriff immer noch nicht angemessen sichern konnten. Gleichzeitig stimmen zwei Drittel (66 %) zu, dass Unternehmen die zur Abwehr KI-gestützter Bedrohungen erforderlichen Ressourcen weiterhin unterschätzen, was eine wachsende Kluft zwischen der wahrgenommenen Bereitschaft und der tatsächlichen Widerstandsfähigkeit offenbart.

"Falsche Zuversicht ohne kontextbezogene Informationen ist ein Kraftmultiplikator für den Angreifer", sagte Michael Freeman, Leiter der Abteilung Threat Intelligence bei Armis. "Im Zeitalter KI-beschleunigter Bedrohungen nutzen staatliche Akteure die Lücke zwischen der wahrgenommenen Sicherheit eines Verteidigers und seiner tatsächlichen Gefährdung aus. Ein effektives Cyber-Exposure-Management liefert nicht nur einen 'Überblick', sondern auch die erforderlichen Fakten vor Ort, um blinde Flecken zu beseitigen und die Angriffsfläche präventiv zu härten, noch bevor der erste Angriff überhaupt gestartet wird."

Weitere wichtige globale Erkenntnisse aus dem diesjährigen Bericht sind:

69 der IT-Entscheidungsträger stimmen zu, dass eine weltweite Abhängigkeit von KI die geopolitischen Risiken der Cybersicherheit verschärfen wird.

68 stimmen zudem zu, dass die Instrumentalisierung von KI Cyberkonflikte zu einem beständigeren Merkmal der globalen Geopolitik machen wird.

64 sagen, dass neue Technologien es schwieriger machen, zwischen Spionage, Cyberkriminalität und Kriegshandlungen zu unterscheiden.

74 glauben, dass Cyberkriegsangriffe zunehmen werden, die sich gegen Institutionen richten, die für freie Presse und unabhängiges Denken stehen.

52 geben an, dass die Zahlungen für Ransomware mittlerweile ihr jährliches Cybersicherheitsbudget übersteigen.

Durchschnittliche weltweite Ransomware-Zahlungen im Jahr 2025: 11.610.000 / 7.710.000 / 8.440.000

Der Armis Cyberwarfare Report 2026 basiert auf einer Studie unter mehr als 1.900 IT-Entscheidungsträgern weltweit sowie auf proprietären Daten von Armis Labs. Lesen Sie den vollständigen Bericht von Armis, einschließlich einer detaillierten Aufschlüsselung nach Regionen und Branchen, hier.

Lesen Sie den Blog, um tiefer in diese globalen Ergebnisse und die wichtigsten Erkenntnisse für Unternehmen einzutauchen hier.

Für einen genaueren Blick auf die Ergebnisse dieses Berichts, der die Stimmung unter IT-Entscheidungsträgern der US-Bundesregierung erfasst, lesen Sie den Blog hier.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Expositionsmanagement und -sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risikoexposition des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden, grenzenlosen Welt stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Ressourcen kontinuierlich sehen, schützen und verwalten vom Grund bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, 200- und 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen und staatliche und lokale Einrichtungen, um kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen. Armis ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

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