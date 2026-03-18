Getrieben durch die Dekarbonisierung und den Ausbau der digitalen Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) sind Platingruppenmetalle (PGMs) und Kupfer zu gefragten Investments geworden. Moderne Rechenzentren haben rund 27 t Kupfer pro Megawatt installierter Kapazität verbaut. Laut S&P Global droht bis zum Jahr 2040 eine globale Versorgungslücke von 10 Mio. t Kupfer. In diesem Umfeld profitieren Branchengrößen wie Ivanhoe Mines und Sibanye-Stillwater von ihren riesigen Produktionskapazitäten und versorgen die Industrie. Für Investoren, die jedoch nach einer außergewöhnlichen Rendite suchen, rückt der kanadische Explorer Power Metallic Mines in den Fokus. Das Unternehmen exploriert in Québec ein polymetallisches System, das laut einer detaillierten Analyse von GBC Research eine erhebliche Neubewertung erfahren dürfte. Wir erläutern anhand der Beispiele großer Produzenten, warum Power Metallic in einem attraktiven Bereich aktiv ist und welcher Chancen die Aktie bietet.Den vollständigen Artikel lesen ...
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