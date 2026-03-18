Canamera sichert sich Option auf drittes brasilianisches Seltenerdprojekt mit Patos-Deal

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Explorationsvereinbarung zielt auf ionenadsorbierte Tonlagerstätten in Minas Gerais ab

Die Canamera Energy Metals Corp. (ISIN: CA13711A1003) hat einen weiteren Schritt zur Ausweitung ihrer Präsenz im aufstrebenden brasilianischen Seltenerdsektor unternommen und eine Absichtserklärung unterzeichnet, die dem kanadischen Explorationsunternehmen die Option einräumen könnte, ein neues Projekt mit ionenadsorbierten Tonlagerstätten im Bundesstaat Minas Gerais zu erwerben.

Das in Edmonton ansässige Unternehmen teilte mit, dass es eine unverbindliche Vereinbarung mit einem brasilianischen Genehmigungsinhaber geschlossen hat, die es ihm ermöglichen würde, sich durch gestaffelte Zahlungen und eine Lizenzgebühr eine 100%ige Beteiligung am Patos-Seltenerdprojekt zu sichern. Der Schritt würde Canameras Portfolio um ein drittes brasilianisches Seltenerd-Asset erweitern, während das Unternehmen seine Position in Rohstoffen ausbaut, die für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energiesysteme und moderne Elektronik als kritisch gelten.

Im Rahmen der geplanten Vereinbarung umfasst das Patos-Projekt acht Explorationslizenzen mit einer Fläche von rund 15.979 Hektar in der Gemeinde Presidente Olegário, etwa 330 Kilometer von der Landeshauptstadt Belo Horizonte entfernt. Das Konzessionsgebiet liegt innerhalb der Patos-Formation der geologischen Sequenz Mata da Corda - einer Region, in der Explorationsunternehmen zunehmend auf ionenadsorbierte Seltenerdmineralisationen abzielen.

Canamera plant zunächst ein begrenztes Due-Diligence-Explorationsprogramm, um zu bestätigen, ob das Gebiet die Art von seltenerdhaltigen Tonen enthält, die in den letzten Jahren verstärktes Interesse in der Branche geweckt haben. Das Anfangsprogramm wird bis zu zehn Schneckenbohrungen umfassen und voraussichtlich bis zu 20.000 CAD kosten.

Sollten die Ergebnisse dieser frühen Arbeiten positiv ausfallen, kann das Unternehmen die Option zum Erwerb des Projekts ausüben. Die Optionsbedingungen umfassen Barzahlungen in Höhe von insgesamt 228.000 CAD - einschließlich der anfänglichen Due-Diligence-Finanzierung - sowie die Ausgabe von Canamera-Aktien im Wert von etwa 307.800 CAD, basierend auf dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten zehn Handelstage vor Abschluss. Die Hälfte dieser Aktien wird für vier Monate treuhänderisch gesperrt, der Rest für sechs Monate.

Nach Abschluss der Optionszahlungen würde das Eigentum am Projekt vollständig auf Canamera übergehen, während der Verkäufer eine Net-Smelter-Return-Lizenzgebühr (NSR) von 2% auf zukünftige Produktion behält. Das Unternehmen hätte das Recht, die Hälfte dieser Lizenzgebühr für 228.000 CAD zurückzukaufen und sie damit auf 1% zu reduzieren.

Die Vereinbarung enthält außerdem erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen, die an Explorationsergebnisse gekoppelt sind. Eine Zahlung in Höhe von 228.000 CAD - jeweils zur Hälfte in bar und in Aktien - würde fällig, wenn innerhalb von drei Jahren nach Erwerb Bohrabschnitte mit mindestens 2.500 ppm Gesamt-Seltenerdoxiden über eine Mächtigkeit von 25 Metern gemeldet werden. Eine größere Zahlung von 342.000 CAD würde folgen, wenn innerhalb von fünf Jahren eine konforme Ressourcenschätzung mindestens 250 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2.000 ppm TREO nachweist.

Chief Executive Officer Brad Brodeur erklärte, dass die potenzielle Akquisition die Strategie des Unternehmens widerspiegele, eine Pipeline von Seltenerdprojekten in günstigen Rechtsräumen aufzubauen. Brasilien hat sich in jüngster Zeit zu einem Schwerpunkt für Explorationsunternehmen entwickelt, die nach ionenadsorbierten Tonlagerstätten suchen, welche im Vergleich zu herkömmlichen Hartgesteinslagerstätten häufig mit vergleichsweise kostengünstigen Verfahren abgebaut werden können.

Diese Lagerstätten sind besonders attraktiv, da sie eine einfachere Verarbeitung und potenziell geringere Umweltauswirkungen ermöglichen. In China und Teilen Südostasiens haben ähnliche Tonlagerstätten historisch einen bedeutenden Anteil am globalen Markt für schwere Seltenerdelemente geliefert, die in Permanentmagneten und Hochleistungselektronik verwendet werden.

Minas Gerais, eine der traditionsreichsten Bergbauregionen Brasiliens, ist zunehmend in den Fokus gerückt, da Unternehmen untersuchen, ob vergleichbare geologische Systeme auch außerhalb Asiens existieren. Mehrere Unternehmen führen dort Explorationsprogramme durch, um alternative Lieferketten für Seltenerdelemente zu etablieren, die derzeit stark von der chinesischen Produktion dominiert werden.

Für Canamera würde das Patos-Projekt die beiden anderen brasilianischen Assets - Turvolândia und São Sepé - ergänzen und Teil eines breiteren Portfolios von Explorationsprojekten für kritische Mineralien in Nord- und Südamerika sein. Das Unternehmen besitzt außerdem mehrere Seltenerd- und Uranprojekte in Kanada und den USA, darunter in Ontario, Colorado, Wyoming und British Columbia.

Die Patos-Lizenzen verfügen über Straßenanbindung und liegen in einer Region mit bestehender Bergbauinfrastruktur, was sich als Vorteil erweisen könnte, falls die Exploration letztlich eine wirtschaftlich nutzbare Ressource nachweist.

Das Projekt befindet sich jedoch noch in einem sehr frühen Explorationsstadium, und das geplante Bohrprogramm stellt lediglich einen ersten Schritt dar, um festzustellen, ob wirtschaftlich bedeutende Mineralisation vorhanden ist. Weitere Bohrungen, geologische Analysen und Ressourcenschätzungen wären erforderlich, bevor das Projekt in Richtung Entwicklung voranschreiten könnte.

Für Investoren zeigt die vorgeschlagene Transaktion, wie Canamera versucht, sich mehrere Explorationsmöglichkeiten in einem Rohstoffsegment zu sichern, das zunehmend strategische Aufmerksamkeit von Regierungen und Industrie erhält, die eine sichere Versorgung mit Seltenerdelementen anstreben.

Der nächste unmittelbare Meilenstein ist der Abschluss des Schneckenbohrprogramms sowie die technische Auswertung der Ergebnisse. Diese werden darüber entscheiden, ob das Unternehmen die Option ausübt und mit umfangreicheren Explorationsarbeiten auf dem Projekt beginnt.

Sollte sich das Projekt letztlich als vielversprechend erweisen, könnte es Canameras Position im wachsenden brasilianischen Seltenerdsektor stärken - auch wenn noch erhebliche geologische Arbeiten und behördliche Genehmigungen erforderlich wären, bevor eine mögliche Entwicklung in Betracht gezogen werden kann.

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Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20549517-canamera-unterzeichnet-absichtserklaerung-potenziellen-erwerb-option-drittes-projekt-ionischem-ton-gebundenen-seltenerdmetallen-brasilien

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20549517-canamera-unterzeichnet-absichtserklaerung-potenziellen-erwerb-option-drittes-projekt-ionischem-ton-gebundenen-seltenerdmetallen-brasilien

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Canamera Energy Metals Corp.

Land: Kanadisch

ISIN: CA13711A1003

https://canamerametals.com/

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Enthaltene Werte: CA13711A1003