Die Initiative "Backing Every Business" bringt Gründer mit Mentoring, Zuschüssen und KI-gestützter Technologie zusammen, denn kein Kleinunternehmer sollte allein unternehmen müssen.

Eva Longoria wartet darauf, Ihr "Business Twin" zu werden; Unternehmer weltweit können sich bewerben, um direkt von ihr betreut zu werden. Bewerbungen können jetzt eingereicht werden.

Lenovo startet heute Backing Every Business, eine neue globale Initiative, die die Support-Lücke schließen soll, der Kleinunternehmen ausgesetzt sind. In Zusammenarbeit mit Schauspielerin, Unternehmerin und Investorin Eva Longoria können sich Gründer auf der ganzen Welt um Zuschussfinanzierung, KI-gestützte Technologie und persönliches Mentoring teilweise durch Longoria selbst bewerben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260317310267/de/

Kleine und mittlere Unternehmen befeuern die Weltwirtschaft. Laut dem Weltwirtschaftsforum machen sie etwa 90 aller Unternehmen, 70 der Mitarbeitenden und 50 des globalen BIP aus. Ihr Einfluss ist alles andere als klein. Und dennoch haben viele Gründer Schwierigkeiten dabei, das Kapital, die Technologie und die strategische Leitung zu erhalten, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein. "Backing Every Business" soll das ändern, indem finanzielle Unterstützung, sinnvolle Beziehungen zu Peers und moderne KI-gestützte Technologie kombiniert werden, um Gründern dabei zu helfen, sicher zu wachsen und zu skalieren.

Im Zentrum der Initiative steht ein grenzüberschreitendes Mentoring-Programm namens Twinning, das Kleinunternehmer aus verschiedenen Branchen und Regionen zusammenbringt. Twinning basiert auf einer einfachen Idee geteiltes Leid ist halbes Leid und bringt Unternehmer mit ähnlichen Herausforderungen zusammen, um Isolation in Kooperation und gemeinsame Dynamik umzuwandeln. Für eine kleine Teilnehmergruppe wird dieser Twin Eva Longoria sein.

"Unternehmer zu sein ist eines der schwierigsten, gewagtesten Dinge, die man tun kann", sagte Eva Longoria, Schauspielerin, Produzentin, Unternehmerin und weltweite Twinning-Botschafterin. "Jeder Unternehmer erreicht einen Punkt, an dem er sich wünscht, jemanden zu haben, der das Ausmaß seines Projekts wirklich versteht. An "Backing Every Business" liebe ich, dass es auf dieser Beziehung aufbaut und nicht nur Technologie bereitstellt. Es bringt Menschen aus aller Welt zusammen, um Erfahrungen auszutauschen, voneinander zu lernen und zu wachsen. Wenn Unternehmer Unterstützung erhalten, profitieren davon ganze Gemeinschaften."

Longoria, deren Business-Portfolio die Bereiche Gastgewerbe, Medien, Sport und Philanthropie umspannt, unterstützt das Programm als Botschafterin und Unternehmerin, die die Wirklichkeit des Unternehmensaufbaus aus erster Hand kennt. Longoria wird ausgewählten Gründern als Mentorin zur Seite stehen und der "Anker-Twin" in einem globalen Netzwerk werden, das auf gemeinsamer Ambition und eigener Erfahrung aufbaut.

Während viele Programme für Kleinunternehmen Finanzierungs- und Networking-Möglichkeiten anbieten, kombiniert Backing Every Business auf einzigartige Weise globales Peer-to-Peer-Mentoring mit praktischer KI-Unterstützung. Das Programm stellt nicht nur Technologie bereit, sondern hilft Gründern dabei, KI auf praktische und sinnvolle Weise zu nutzen. So sparen sie Zeit bei der Schreibarbeit, schärfen ihre Marketingtaktiken, verstehen ihre Kunden und treffen intelligentere Entscheidungen. Lenovo hat Jahrzehnte in die Tools investiert, die Unternehmen Tag für Tag nutzen, und diese Initiative verwandelt diese Erfahrung in praktische Unterstützung für Unternehmer, die keine Zeit zu verschwenden haben.

Kleinunternehmen können sich bewerben, um von Lenovo unterstützt zu werden und ihren eigenen Business-Twin zu erhalten. Ausgewählte Teilnehmer erhalten einen Zuschuss in Höhe von 10.000 USD, KI-gestützte Technologie von Lenovo, persönliches Mentoring durch Eva Longoria und ihren eigenen Business-Twin, der genau weiß, wie es ist, ein Unternehmen aufzubauen.

Für Gründer, die bereit für Skalierung, Anpassung und Wachstum sind, ist die Botschaft einfach: Sie könnten Eva Longorias Business-Twin sein.

Mit Backing Every Business schafft Lenovo ein globales Netzwerk, in dem Unternehmer den Support, die Perspektive und die praktischen Werkzeuge erhalten, die sie benötigen, um in einer zunehmend komplexen digitalen Wirtschaft erfolgreich zu sein.

"Mit Lenovo erhalten kleine Unternehmen mehr als nur Technologie. Sie erhalten einen Partner, der ihre Resilienz, Produktivität und Zukunft versteht und unterstützt. Wir stärken Ambitionen und helfen dabei, eine stärkere globale Gemeinschaft aufzubauen", sagte Emily Ketchen, CMO SVP für die Intelligent Devices Group und International Sales Markets bei Lenovo. "Unsere globale Initiative "Backing Every Business" gibt Kleinunternehmen Werkzeuge, um in einer zunehmend komplexen digitalen Welt zu bestehen, Beziehungen, um langfristigen Wert zu schaffen, und Möglichkeiten, um zu lernen und zu skalieren und langfristig erfolgreich zu sein."

Zudem erweitert das Unternehmen seinen Support für Kleinunternehmen in der Region mit einer Initiative namens The Growth Lab. Diese Initiative versammelt Unternehmer in gemeinschaftlichen Treffen vor Ort mit praktischem Coaching, Peer Learning und KI-gestützten Tools, die für reale Business-Herausforderungen konzipiert wurden.

"Backing Every Business" baut auf dem langjährigen Einsatz von Lenovo für Kleinunternehmen auf und repräsentiert die Entwicklung seiner "Evolve Small"-Initiative in Nordamerika zu einer globalen Plattform, die auf nachhaltige Wirkung ausgelegt ist. Durch Storytelling, Mentoring und gemeinschaftliches Engagement stärkt Lenovo sein Engagement für die Befähigung von Unternehmern jeder Stufe und an jedem Ort.

Berechtigte Kleinunternehmer in Japan, Mexiko, im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten können sich jetzt bewerben. Die ausgewählten Teilnehmer werden im Mai 2026 benachrichtigt. Weitere Informationen zu den offiziellen Wettbewerbsregeln, häufig gestellte Fragen, Teilnahmebedingungen, Programmdetails und das Bewerbungsformular finden Sie unter http://www.lenovo.com/backing-every-business.

Über Lenovo

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