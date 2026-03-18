Gold & Silber: Dynamik hält an: OR Royalties: Rekordergebnisse für 2025 und Kauf weiterer Lizenzgebühren!

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Während sich Gold und Silber trotz Volatilität auf einem insgesamt starken Niveau behaupten, meldet OR Royalties Rekordergebnisse für 2025 und sichert sich zusätzliche Lizenzgebühren auf mehrere hochwertige Projekte.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von OR Royalties Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit OR Royalties Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 18.03.2026, 5:45 Uhr Europa/Berlin

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

allen teils Korrekturen der jüngeren Vergangenheit zum Trotz behaupten sich Gold und Silber weiterhin auf einem hohen Niveau. Gold profitiert dabei von seiner Rolle als Krisen- und Reservewert, Silber zusätzlich von seiner industriellen Bedeutung. Genau diese Kombination schafft für ausgewählte Royalty-Gesellschaften ein konstruktives Umfeld. Silber hat nach seinem starken Anstieg seit Frühjahr 2025 zwar deutlich geschwankt, strukturell bleibt der Markt jedoch angespannt.

Quelle: https://tradingeconomics.com/ (Stand 17.03.2026; 13:00 Uhr)

Alles in allem zeigt sich: Beide Edelmetalle bleiben trotz Rücksetzern in einem langfristig starken Umfeld.

Die Dynamik speist sich aus mehreren Faktoren!

Die Reserven der brasilianischen Zentralbank zum Beispiel bestanden zuletzt rund 6% aus Gold, während die Bundesbank Gold mit rund zwei Dritteln der Währungsreserven deutlich höher gewichtet. Mit anderen Worten: Der Trend zur Diversifizierung der Reserven und zur geringeren Dollar-Abhängigkeit bleibt ein wichtiger Nachfragefaktor für Gold.

Silber wiederum spielt seine Doppelrolle als Anlage- und Industriemetall aus. Für 2026 erwartet das Silver Institute das sechste strukturelle Angebotsdefizit in Folge von rund 67 Millionen Unzen. Zwar soll das weltweite Angebot um 1,5% steigen, doch die Kombination aus Investitionsnachfrage und industrieller Nutzung - etwa in Photovoltaik und Elektrifizierung - bleibt ein tragender Preistreiber.

Von genau dieser Dynamik profitiert auch OR Royalties (WKN: A417BX) mit seinen Einnahmen aus Lizenzgebühren und Streams auf hochwertige Projekte in mehreren Bergbauregionen. Wie robust dieses Geschäftsmodell ist, zeigen die Rekordergebnisse des Jahres 2025.

277,4 Mio. USD Umsatz und 245,6 Millionen USD operativer Cashflow!

Dass das "R" in OR Royalties (WKN: A417BX) für Rekorde stehen kann, hat das Unternehmen mit den Zahlen für 2025 eindrucksvoll belegt. Der Umsatz aus Royalties und Streams kletterte auf 277,4 Mio. USD und lag damit klar über dem Vorjahreswert. Der operative Cashflow erreichte 245,6 Mio. USD und lag damit ebenfalls deutlich über 2024.

Auch die Cash-Marge stieg auf 268,3 Mio. USD beziehungsweise 96,7%. Beim Nettogewinn sprang OR Royalties von 16,3 Mio. USD bzw. 0,09 USD je Aktie im Jahr 2024 auf 206,1 Mio. USD bzw. 1,10 USD je Aktie im Jahr 2025. Der bereinigte Gewinn lag bei 165,5 Mio. USD beziehungsweise 0,88 USD je Aktie, nach 97,3 Mio. USD beziehungsweise 0,52 USD je Aktie im Vorjahr.

Hinzu kamen 142,1 Mio. USD an Barmitteln zum 31. Dezember 2025. Parallel dazu wurde die revolvierende Kreditfazilität durch Nettorückzahlungen von 94,9 Mio. USD vollständig zurückgeführt. OR Royalties (WKN: A417BX) ging damit schuldenfrei ins neue Jahr. Zugleich wurde die Kreditlinie auf 650 Mio. USD zuzüglich einer nicht zugesagten Accordion-Option von 200 Mio. USD erhöht und bis zum 30. Mai 2029 verlängert.

Darüber hinaus kaufte das Unternehmen 2025 insgesamt 1,1 Millionen Stammaktien für 36,7 Mio. USD im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zurück. Unterm Strich erzielte OR Royalties im Jahr 2025 insgesamt 80.775 GEOs und lag damit leicht über den 80.740 GEOs aus 2024. An diesem starken Jahr werden auch die Aktionäre beteiligt: Für das erste Quartal 2026wurde eine Dividende von 0,055 USD je Aktie beschlossen.

Vielversprechender Ausblick!

Für das laufende Jahr erwartet OR Royalties (WKN: A417BX) zwischen 80.000 und 90.000 GEOs bei einer durchschnittlichen Cash-Marge von etwa 97%. Noch weiter in die Zukunft blickend, sieht der Ausblick für das Jahr 2030 zwischen 120.000 und 135.000 GEOs vor. Diese Spanne basiert auf der Produktionsaufnahme bzw. dem Hochlauf von "Windfall' in Kanada, "Hermosa/Taylor' in Arizona, "Cariboo' in British Columbia, "Spring Valley' in Nevada, "Amulsar' in Armenien sowie "South Railroad' in Nevada. Weitere Treiber des erwarteten GEO-Wachstums sind Produktionssteigerungen bei bestehenden Betrieben.

Kauf von zusätzlichen Royalties auf "Spring Valley'!

Wie bereits oben erwähnt, richtet OR Royalties (WKN: A417BX) den Blick auf mehrere Projekte, die in den kommenden Jahren in Produktion gehen oder hochfahren sollen. Eines der wichtigsten ist "Spring Valley' in Nevada. Laut Machbarkeitsstudie soll die Mine über mehr als zehn Jahre hinweg durchschnittlich mehr als 300.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren, in den ersten fünf Jahren im Schnitt sogar 348.000 Unzen. Bereits vor der jüngsten Transaktion hielt OR Royalties auf Kernbereiche von "Spring Valley' Royalties von 0,5% bis 3,5% sowie 0,5% auf periphere Claims.

Nun stärkt das Unternehmen seine Position weiter: Über den Erwerb der Terraco Gold Corp., einer hundertprozentigen Tochter von Sailfish Royalty, sichert sich OR Royalties zusätzliche "NSR'-Royalties, die größtenteils "Spring Valley' betreffen.

Für insgesamt 168 Mio. USD erhält OR Royalties (WKN: A417BX) im Wesentlichen:

Eine 3,0% Nettoschmelzgebühr auf den "Claim'-Block "Schmidt' , der den Großteil jener Fläche umfasst , die im geplanten Tagebau von "Spring Valley' enthalten ist

auf den , der den , die im enthalten ist Eine 1,0% Nettoschmelzgebühr auf einen weiteren Teil des geplanten Tagebaus in "Spring Valley'

auf einen weiteren Teil des geplanten Tagebaus in Eine 2,0% Nettoschmelzgebühr auf die Liegenschaft "Moonlight', die an "Spring Valley' angrenzt und sich im Besitz von Waterton Gold befindet

Quelle: OR Royalties

Wie viel Substanz in dieser Aufstockung steckt, zeigt sich unter anderem daran, dass:

"Spring Valley' in Nevada liegt und damit in einer von OR Royalties (WKN: A417BX) unter Bezug auf die Fraser-Studie 2024 als weltweit viertstärkste Bergbaujurisdiktion bezeichneten Region.

Quelle: Fraser Institute / OR Royalties

Zudem greifen nun klare Synergieeffekte: Nach Abschluss des Deals wird OR Royalties (WKN: A417BX) auf kombinierter Basis eine 6%-NSR auf die "Schmidt'-Claims, eine 4%-NSR auf die "Additional Royalty Areas' sowie eine 1%-NSR auf das "Perimeter-Royalty'-Gebiet halten. Wichtig ist dabei: Laut OR soll die Transaktion GEOs zusätzlich zum zuletzt veröffentlichten 2030-Ausblick von 120.000 bis 135.000 GEOs liefern. Solidus erwartet die erste Goldproduktion in der ersten Hälfte 2028, erste GEO-Beiträge für OR Royalties können damit ab 2029 anfallen.

Zusätzliche Cashflow- und Wachstumstreiber!

Mit dem jüngst angekündigten Erwerb eines Portfolios von Gold Fields für insgesamt 115 Millionen USD setzt OR Royalties (WKN: A417BX) seine Einkaufstour fort. Das Herzstück stellt die 1,5%-Nettoschmelzgebühr auf die Gold- und Silbermine "San Gabriel' in Peru dar. Dort wurde am 23. Dezember 2025 erstmals Gold und Silber produziert, die kommerzielle Produktion wird für 2026erwartet. Die aktuelle Produktionsplanung sieht 48.000 bis 55.000 Unzen Gold im Jahr 2026, 90.000 bis 95.000 Unzen im Jahr 2027 sowie 95.000 bis 110.000 Unzen ab 2028 vor. Die ausgewiesenen Reserven stützen nach OR Royalties-Angaben eine aktuelle Minenlaufzeit von 14,6 Jahren.

Im Portfolio enthalten sind außerdem Beteiligungen am rasch voranschreitenden, ehemals produzierenden Entwicklungsprojekt Paris in Westaustralien (2,0% NSR, Torque Metals) sowie am JOY-Distrikt in British Columbia (2,5% Net-Profits-Interest, Joint Venture von Freeport McMoRan und Amarc Resources). Dort gehört die jüngste AuRORA-Entdeckung zu den spannendsten Explorationserfolgen: Die Entdeckungsbohrung vom 17. Januar 2025 lieferte 108 m mit 3,09 g/t Gold, 0,82% Kupfer und 9 g/t Silber, nachfolgende Bohrungen bestätigten eine oberflächennahe goldreiche Kupfer-Porphyr-Mineralisierung.

Zusätzlichen Wachstumswert bringt außerdem die 1,0%-NSR auf "Nkran' in Ghana. Laut OR Royalties (WKN: A417BX) könnte diese Beteiligung - basierend auf den von Galiano skizzierten Planungen - in den Kalenderjahren 2029 und 2030 jeweils etwa 2.000 bis 2.500 GEOs liefern.

Mineralressourcenschätzung für die Asanko-Goldmine einschließlich Nkran-Erweiterung (Stand: Dezember 2025):

Quelle: Galiano Gold

Alles in allem verleiht dieses Paket dem Wachstum von OR Royalties (WKN: A417BX) zusätzlichen Schub: Die Gesellschaft erwartet 80.000 bis 90.000 GEOs im Jahr 2026 und 120.000 bis 135.000 GEOs im Jahr 2030. Das entspräche einem Zuwachs von rund 50%. Laut OR Royalties wäre dafür kein bedingtes Zusatzkapital erforderlich.

Sofortiges GEO-Plus durch "Namdini'-Beteiligung!

Mit dem Ende Januar gemeldeten Zukauf einer zusätzlichen 1,0% NSR auf die "Namdini'-Goldmine in Ghana verdoppelt OR Royalties (WKN: A417BX) seine Beteiligung dort auf insgesamt 2,0%. Die Mine hat in der ersten Hälfte 2025 die Produktion aufgenommen und befindet sich laut OR Royalties in den finalen Phasen des Hochlaufs. In den ersten drei Jahren werden rund 360.000 Unzen Gold pro Jahr angestrebt, über die anfängliche Minenlaufzeit von 15 Jahren liegt die durchschnittlich erwartete Produktion bei etwa 287.000 Unzen pro Jahr. Für die Transaktion zahlt OR Royalties bis zu 103,5 Mio. USD.

Kevin Thomson - unabhängiges Mitglied im Board of Directors!

Mit Kevin Thomson holt OR Royalties (WKN: A417BX) zudem zusätzliche juristische und strategische Erfahrung in den Verwaltungsrat. Thomson war zuvor Senior Executive Vice President, Strategic Matters, bei Barrick Gold und gilt als einer der renommiertesten Wertpapieranwälte Kanadas. Während Kevin Thomson neu ins Board of Directors einzieht, hat William Murray John das Gremium verlassen.

Fazit:

OR Royalties (WKN: A417BX) baut sein Portfolio derzeit sehr gezielt entlang hochwertiger Edelmetallprojekte in Kanada, den USA, Australien, Peru und Ghana aus. Das Entscheidende: Die jüngsten Zukäufe sind nicht bloß Story-Material, sondern knüpfen an ein operativ sehr starkes Jahr 2025 mit Rekordwerten bei Umsatz, operativem Cashflow und Gewinn an.

Damit wirkt das Ziel, bis 2030 auf 120.000 bis 135.000 GEOs zu wachsen, gut untermauert. "Spring Valley', "San Gabriel', "Namdini' und perspektivisch "Nkran' bilden dafür einen nachvollziehbaren Wachstumspfad.

Kommt dazu ein strukturell starkes Umfeld für Gold und Silber, bleibt OR Royalties (WKN: A417BX) aus meiner Sicht einer der spannendsten Royalty-Titel im Edelmetallsektor.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: LBMA, World Gold Council, Silver Institute, Fraser Institute, Galiano Gold, Reuters, OR Royalties Inc., Intro-Bild: stock.adobe.com

LBMA - Precious Metal Prices: https://www.lbma.org.uk/prices-and-data/precious-metal-prices#/

World Gold Council / Bundesbank - Goldreserven und Goldanteil an den Reserven: https://www.gold.org/goldhub/data/gold-reserves-by-country | https://www.bundesbank.de/en/tasks/topics/the-development-of-the-bundesbank-s-gold-reserves-647196

World Gold Council - Central bank gold statistics / Brazil: https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2026/01/central-bank-gold-statistics-buying-momentum-continues-november

Reuters - China's central bank extends gold buying to 16th month: https://de.tradingview.com/news/reuters.com%2C2026%3Anewsml_L1N3ZV01A%3A0-china-s-central-bank-extends-gold-buying-to-16th-month/

Silver Institute - Global Silver Investment to Remain Strong in 2026 Against the Backdrop of a Sixth Consecutive Annual Market Deficit: https://silverinstitute.org/global-silver-investment-to-remain-strong-in-2026-against-the-backdrop-of-a-sixth-consecutive-annual-market-deficit/

OR Royalties / Fraser Institute / Reuters Ghana: https://orroyalties.com/or-royalties-reports-record-2025-results-and-provides-2026-geo-delivery-guidance-and-new-5-year-outlook/ | https://orroyalties.com/or-royalties-announces-acquisition-of-additional-royalties-on-spring-valley-in-nevada/ | https://orroyalties.com/or-royalties-announces-acquisition-of-a-portfolio-of-royalty-assets-including-a-1-5-nsr-royalty-on-buenaventuras-producing-san-gabriel-mine/ | https://orroyalties.com/or-royalties-acquires-additional-1-0-nsr-royalty-on-the-namdini-gold-mine-in-ghana/ | https://orroyalties.com/or-royalties-appoints-mr-kevin-thomson-to-its-board-of-directors-and-provides-additional-board-update/ | https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-mining-companies-2024 | https://www.reuters.com/world/africa/ghanas-gold-output-hits-record-6-million-ounces-2025-industry-group-says-2026-02-12/

Wesentliche Risiken: fallende Rohstoffpreise, Währungsvolatilität, Betriebs- und Genehmigungsrisiken sowie standort- und ESG-bezogene Risiken. Wesentliche Chancen: Marktrückenwind bei Gold und Silber sowie operative Fortschritte auf Projektebene.

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen, MD&A, NI 43-101-/SK-1300-Unterlagen sowie öffentlich zugängliche Markt- und Branchenquellen; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant. Interessen/Vergütung des Erstellers: JS Research erhält Vergütung von SRC für diese Veröffentlichung; Positionen: keine Long-/Short-Position ≥ 0,5%; Market-Making-/IB-Beziehungen: keine.

Dieser Werbeartikel wurde am 17. März 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Gemäß § 86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt.

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