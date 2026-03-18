Diese Aktien sind laut den Analysten von Oppenheimer für Anleger keine gute Idee, denn sie stellen die jeweils schlechteste Investmentmöglichkeit in ihrem jeweiligen Sektor dar. In der aktuell eher schwierigen Marktphase hat eine neue Studie des Analystenhauses Oppenheimer darauf hingewiesen, dass Anleger bei ihren Investments vorsichtiger sein sollten. Sie mahnten an: "Angesichts des fortgeschrittenen Alters des Zyklus und der bevorstehenden saisonalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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