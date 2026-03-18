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Dow Jones News
18.03.2026 06:27 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 18. März

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 18. März 

=== 
*** 00:50 JP/Handelsbilanz Februar 
*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Jahresergebnis (10:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Aumovio SE, Jahresergebnis (09:30 BI-PK; 
     14:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Hellofresh SE, ausführliches Jahresergebnis 
     (08:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis 
     (09:00 Analystenkonferenz; 11:00 BI-PK) 
*** 07:45 IT/Eni SpA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Januar 
  08:00 DE/Baugenehmigungen Januar 
*** 08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis 
*** 09:00 IT/Unicredit SpA, CEO Orcel spricht bei 
     Morgan Stanley European Financials Conference 
  10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Februar 
     Eurozone 
     PROGNOSE:    +0,7% gg Vm/+1,9% gg Vj 
     Vorabschätzung: +0,7% gg Vm/+1,9% gg Vj 
     zuvor:     -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj 
     Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 
     PROGNOSE:    +0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj 
     Vorabschätzung: +0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj 
     zuvor:     -1,1% gg Vm/+2,2% gg Vj 
  11:30 DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit 
     August 2056 im Volumen von 1,5 Mrd EUR 
*** 13:30 EU/EZB, Jahresbericht zur Bankenaufsicht 2025 
*** 13:30 US/Erzeugerpreise Februar 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
     zuvor:  +0,5% gg Vm 
     Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
     zuvor:  +0,8% gg Vm 
*** 14:30 BE/EZB-Bankaufsichtschefin Buch, Anhörung im 
     Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP 
*** 14:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
*** 15:00 US/Auftragseingang Industrie Januar 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm 
     zuvor:  -0,7% gg Vm 
*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
*** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (19:30 PK Powell) 
     Fed-Funds-Zielsatz 
     PROGNOSE: 3,50% bis 3,75% 
     zuvor:  3,50% bis 3,75% 
 
***   - DE/Munich Re, Geschäftsbericht 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/kla/mgo

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March 18, 2026 00:56 ET (04:56 GMT)

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