DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 18. März

=== *** 00:50 JP/Handelsbilanz Februar *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Jahresergebnis (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Aumovio SE, Jahresergebnis (09:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Hellofresh SE, ausführliches Jahresergebnis (08:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz; 11:00 BI-PK) *** 07:45 IT/Eni SpA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Januar 08:00 DE/Baugenehmigungen Januar *** 08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis *** 09:00 IT/Unicredit SpA, CEO Orcel spricht bei Morgan Stanley European Financials Conference 10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Februar Eurozone PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+1,9% gg Vj Vorabschätzung: +0,7% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj Vorabschätzung: +0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: -1,1% gg Vm/+2,2% gg Vj 11:30 DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2056 im Volumen von 1,5 Mrd EUR *** 13:30 EU/EZB, Jahresbericht zur Bankenaufsicht 2025 *** 13:30 US/Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm *** 14:30 BE/EZB-Bankaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 14:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 15:00 US/Auftragseingang Industrie Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (19:30 PK Powell) Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 3,50% bis 3,75% zuvor: 3,50% bis 3,75% *** - DE/Munich Re, Geschäftsbericht ===

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March 18, 2026 00:56 ET (04:56 GMT)

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