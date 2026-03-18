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Golden Helix geht eine Partnerschaft mit den Austrian Human Genetics Labs ein, um Fortschritte in der Genommedizin voranzutreiben



18.03.2026 / 06:30 CET/CEST

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BOZEMAN, Montana, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- Golden Helix, ein weltweit führender Anbieter von Bioinformatik-Lösungen für Next-Generation-Sequencing (NGS) und Präzisionsmedizin, gibt stolz eine strategische Vereinbarung mit den öffentlichen medizinischen Genetiklabors in Österreich bekannt. Die Vereinbarung zielt darauf ab, die genomischen Kapazitäten mehrerer Labore im Land zu stärken und damit entscheidende Fortschritte bei der Diagnostik von Krebs- und Erbkrankheiten zu fördern. In einer gemeinsamen Initiative aller österreichischen Gesundheitsregionen haben sich die sechs ausgewiesenen Zentren für Medizinische Genetik in Österreich dazu verpflichtet, ihre bestehenden hochwertigen Genomtechnologien von Golden Helix in einheitliche klinische Arbeitsabläufe zu integrieren, um die Behandlungsergebnisse für die Patienten zu verbessern. Diese mehrjährige Vereinbarung, die auf einer über ein Jahrzehnt zurückreichenden Zusammenarbeit basiert, festigt das Vertrauen und das Engagement zwischen Golden Helix und diesen Einrichtungen und treibt die modernste Patientenversorgung in der Genommedizin voran. Prof. Dr. med. Zschocke, Vorsitzender der Österreichischen Gesellschaft für Humangenetik (ÖGH) und Professor für Humangenetik an der Medizinischen Universität Innsbruck: "Diese Vereinbarung mit Golden Helix gewährleistet einen optimalen Zugang zu den hochmodernen NGS-Diagnosekapazitäten von Golden Helix. Wir werden diese in der Routinediagnostik in allen Labors sowie als Teil der Schlüsselinfrastruktur des Humangenomprojekts hier in Österreich nutzen. In dieser Hinsicht ist die Möglichkeit, die Software als Medizinprodukt im DX-Modus zu betreiben, entscheidend für unsere Routinetests. Gleichzeitig nutzen wir skalierbare und leistungsstarke Software, um Forschungsprojekte zum menschlichen Genom auf landesweiter Ebene durchzuführen." Dr. Laccone, Leiter der Klinischen Abteilung am Institut für Medizinische Genetik der Medizinischen Universität Wien, sagte: "Wir arbeiten seit über einem Jahrzehnt mit Golden Helix zusammen. Es ist mir eine große Freude, zu sehen, wie sich die Beziehung über all die Jahre hinweg entwickelt hat. Wir freuen uns darauf, in eine neue Ära der Humandiagnostik einzutreten, die neben unseren etablierten Tests auf Basis der Short-Read-Technologie auch Long-Read-Sequenzierung umfasst." Andreas Scherer, PhD, Präsident und CEO von Golden Helix, brachte seine Dankbarkeit für die Zusammenarbeit zum Ausdruck: "Wir fühlen uns geehrt durch dieses unglaubliche Engagement für Golden Helix durch den Abschluss der Partnerschaft mit den Austrian Medical Genetics Labs. Wir verfügen über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Labors in dieser Region. Wir freuen uns sehr, unsere gemeinsamen Bemühungen zur Bereitstellung klinischer Diagnostik und personalisierter Versorgung auf die nächste Stufe zu heben." Die Softwarelösungen von Golden Helix genießen das Vertrauen von Institutionen weltweit, von klinischen Labors bis hin zu Forschungsorganisationen, da sie die Analyse genomischer Daten optimieren und skalierbare, hochwertige Arbeitsabläufe unterstützen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht einmal mehr die Führungsrolle von Golden Helix bei der Ausstattung von Gesundheitsdienstleistern mit Werkzeugen zur weltweiten Förderung der Präzisionsmedizin. Informationen zu den Österreichischen Zentren für Medizinische Genetik

Das öffentliche System für Medizinische Genetik in Österreich stützt sich auf sechs Einrichtungen an den medizinischen Universitäten Wien, Innsbruck und Graz, den Universitätskliniken in Linz und Salzburg, dem Ordensklinikum Linz sowie dem Zentrum für Medizinische Genetik am Hanusch-Krankenhaus Wien, die gemeinsam eine hochwertige Gesundheitsversorgung und Präzisionsmedizin fördern. Diese Zentren konzentrieren sich auf die Erfassung und Organisation von Daten aus der genetischen Diagnostik, die Integration von Genomanalyse und Beratung in die medizinische Standardversorgung sowie den direkten Beitrag zum öffentlichen Gesundheitssystem Österreichs. Ihre koordinierten Bemühungen stärken die landesweite Zusammenarbeit, unterstützen europäische Referenznetzwerke für seltene Krankheiten und leiten die Entwicklung einer medizinisch annotierten Variantendatenbank zur Verbesserung der klinischen Entscheidungsfindung. Gemeinsam bilden die teilnehmenden Zentren ein einheitliches Netzwerk, das die Genomforschung vorantreibt, die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessert und die langfristige öffentliche Gesundheit in Österreich fördert. Informationen zu Golden Helix

Golden Helix liefert seit über 25 Jahren zuverlässige Bioinformatiklösungen an Krankenhäuser, Testlabore, Forschungseinrichtungen und nationale Genomprogramme in aller Welt. Mit leistungsstarken Tools für die tertiäre Analyse und das Genom-Warehousing ermöglicht Golden Helix seinen Kunden, krankheitsverursachende Mutationen aufzudecken, Behandlungsentscheidungen individuell anzupassen und die Präzisionsmedizin in den Bereichen Diagnostik seltener Krankheiten, Onkologie und Pharmakogenetik voranzutreiben. Persephone Fossi

Marketing- und Vertriebsmitarbeiterin

Golden Helix, Inc

(406) 999-0169

fossi@goldenhelix.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1227873/Golden_Helix_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/golden-helix-geht-eine-partnerschaft-mit-den-austrian-human-genetics-labs-ein-um-fortschritte-in-der-genommedizin-voranzutreiben-302716970.html



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