The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.03.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.03.2026
ISIN Name
XS2321466133 BARCLAYS 21/31 FLR MTN
XS2320545499 EIB 21/26 MTN
US00828EEE59 AFR.DEV.BK 21/26 MTN
DE000LB384E5 LBBW MTN.HYP.23/26
AT0000A303X2 ERSTE GR.BK. 22/26 MTN
DE000LB3P1W1 LBBW FZA 23/26
XS2278178012 YAN GANG 21/26
XS2460043743 ROYAL BK CDA 22/26 MTN
XS2455401328 SEGRO CAPITA 22/26
XS1385239006 COLOMBIA 16/26
XS1382784509 RABOBK NEDERLD 16/26 MTN
XS0248160102 DEV.BK KAZA. 06/26 MTN
FR0013324340 SANOFI 18/26 MTN
CH0407153359 BASELLANDSCH.KBK 18-26
US456873AE85 TRANE TECH.LUX.FIN. 19/26
AT000B122080 VB WIEN 21/26 MTN
GB00BYY5F144 TREASURY STK 2026 INF.LIN
DE000A161WC0 IKB DT.IND.BK.MTN 16/26
IT0005366460 CAS.DEP.PRES 19/26 MTN
XS2527432277 CLYDESDA. BK 22/26 FLRMTN
DE000NLB4QY5 NORDLB 23/26
NO0010968449 SMAKRAFT AS 21/26
XS2597671051 SACY 23/26 MTN
DE000HLB46A8 LB.HESS.THR.CARRARA03J/23
DE000A19X8A4 VONOVIA SE 18/26 MTN
DE000CZ40LD5 COBA T2 NACHRANG 16/26
IT0005200248 SOLUTIONS CAP.MAN.SIM SPA
FR0013323664 BPCE S.A. 18/26 MTN
XS1796208632 SES S.A. 18/26 MTN
FR0010093328 CNP ASSURANCES 04/UND.
DE000HLB1BL8 LB.HESS.-THR. IHS 16/26
XS1793349926 COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26
ES0840609012 CAIXABANK 18/UND. FLR
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.03.2026
ISIN Name
XS2321466133 BARCLAYS 21/31 FLR MTN
XS2320545499 EIB 21/26 MTN
US00828EEE59 AFR.DEV.BK 21/26 MTN
DE000LB384E5 LBBW MTN.HYP.23/26
AT0000A303X2 ERSTE GR.BK. 22/26 MTN
DE000LB3P1W1 LBBW FZA 23/26
XS2278178012 YAN GANG 21/26
XS2460043743 ROYAL BK CDA 22/26 MTN
XS2455401328 SEGRO CAPITA 22/26
XS1385239006 COLOMBIA 16/26
XS1382784509 RABOBK NEDERLD 16/26 MTN
XS0248160102 DEV.BK KAZA. 06/26 MTN
FR0013324340 SANOFI 18/26 MTN
CH0407153359 BASELLANDSCH.KBK 18-26
US456873AE85 TRANE TECH.LUX.FIN. 19/26
AT000B122080 VB WIEN 21/26 MTN
GB00BYY5F144 TREASURY STK 2026 INF.LIN
DE000A161WC0 IKB DT.IND.BK.MTN 16/26
IT0005366460 CAS.DEP.PRES 19/26 MTN
XS2527432277 CLYDESDA. BK 22/26 FLRMTN
DE000NLB4QY5 NORDLB 23/26
NO0010968449 SMAKRAFT AS 21/26
XS2597671051 SACY 23/26 MTN
DE000HLB46A8 LB.HESS.THR.CARRARA03J/23
DE000A19X8A4 VONOVIA SE 18/26 MTN
DE000CZ40LD5 COBA T2 NACHRANG 16/26
IT0005200248 SOLUTIONS CAP.MAN.SIM SPA
FR0013323664 BPCE S.A. 18/26 MTN
XS1796208632 SES S.A. 18/26 MTN
FR0010093328 CNP ASSURANCES 04/UND.
DE000HLB1BL8 LB.HESS.-THR. IHS 16/26
XS1793349926 COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26
ES0840609012 CAIXABANK 18/UND. FLR
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