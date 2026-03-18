Einmal mehr hat sich US-Präsident Donald Trump zuversichtlich gezeigt, dass der Krieg im Iran relativ zeitnah beendet werden kann. Doch noch sind die Märkte in Sorge angesichts der andauernden Blockade der Straße von Hormus. Diese sorgt dafür, dass die Ölpreise weiterhin um die Marke von 100 Dollar pro Barrel pendeln. Die USA haben indes nach eigenen Angaben gezielt militärisch hochentwickelte bunkerbrechende Bomben eingesetzt, um besonders geschützte iranische Raketenstellungen entlang der strategisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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