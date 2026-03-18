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FY 2025: HelloFresh SE erzielt weiterhin starkes AEBITDA-Ergebnis, Effizienzprogramm macht deutliche Fortschritte



18.03.2026 / 07:02 CET/CEST

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FY 2025: HelloFresh SE erzielt weiterhin starkes AEBITDA-Ergebnis, Effizienzprogramm macht deutliche Fortschritte Die HelloFresh-Gruppe erzielt im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von ca. €6,8 Mrd., was einem währungsbereinigten Rückgang von (9,0) % entspricht (FY 2024: €7,7 Mrd.)

Effizienzprogramm verläuft planmäßig: ~80 % der Effizienzmaßnahmen wurden bis Ende 2025 umgesetzt

Das AEBITDA der Gruppe beläuft sich auf €422,8 Mio., ein währungsbereinigter Anstieg um 14 % gegenüber dem Vorjahr (FY 2024: €399,4 Mio.)

Starke AEBITDA-Entwicklung in der Produktkategorie Kochboxen mit einer Marge von 13,5 % im Geschäftsjahr 2025 (FY 2024: 9,8 %)

Umfang des Produktinvestitionsprogramms wird moderat erhöht Berlin, 18. März 2026 - Die HelloFresh SE ("HelloFresh" oder "Gesellschaft") hat heute ihre Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 veröffentlicht. Außerdem hat die Gesellschaft Updates zum aktuellen Stand des Effizienzprogramms und der Strategie zur Produktverbesserung gegeben sowie ihre Prognose für 2026 veröffentlicht. Der Umsatz der HelloFresh-Gruppe belief sich im Jahr 2025 auf rund €6,8 Mrd., was einem währungsbereinigten Rückgang von (9,0) % gegenüber dem Vorjahr entspricht (FY 2024: €7,7 Mrd.). Die Produktkategorie Kochboxen verbesserte ihre Performance das vierte Quartal in Folge, in dem sich der währungsbereinigte Umsatzrückgang stetig verlangsamte. Stammkunden trugen im Laufe des Jahres einen steigenden Anteil an den Bestellungen und zum Gesamtumsatz bei. Diese Entwicklung reflektiert die Fokussierung auf einen hochwertigen Kundenstamm anstelle der Anzahl an Bestellungen. Am Ende des vierten Quartals 2025 wurde die Mehrheit der Bestellungen von Kunden aufgegeben, die zuvor bereits mehr als 50 Boxen bezogen hatten. Der Umsatz in der Produktkategorie Fertiggerichte ("Ready-to-Eat", "RTE") ging im Jahr 2025 währungsbereinigt um (1,4) % auf €2,0 Mrd. zurück (FY 2024: €2,0 Mrd.). Regulatorisch bedingte operative und produktionstechnische Engpässe auf dem US-Markt, die inzwischen behoben wurden, wirkten sich vorübergehend negativ auf die Kundenbindung aus. Das RTE-Geschäft in den Märkten Kanada, Europa und Australien, die von diesen Herausforderungen nicht betroffen waren, entwickelte sich planmäßig und verzeichnete ein starkes Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Starke AEBITDA-Marge in der Produktkategorie Kochboxen Die Gesellschaft erzielte ein bereinigtes EBITDA ("AEBITDA") von €422,8 Mio. in der Berichtswährung, was einem währungsbereinigten Anstieg von ca. 14 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (FY 2024: €399,4 Mio.) und innerhalb der jüngsten Prognose von €415 Mio. bis €465 Mio. liegt. Die Produktkategorie Kochboxen erzielte eine starke AEBITDA-Marge von 13,5 % (FY 2024: 9,8 %). Die vorgenannten Herausforderungen im US-amerikanischen RTE-Geschäft führten vor allem im ersten Halbjahr 2025 zu vorübergehend höheren Kosten. Infolgedessen belief sich die AEBITDA-Marge für die Produktkategorie RTE auf negativ (1,2) % (FY 2024: 1,6 %), wodurch der Einfluss der starken AEBITDA-Entwicklung im Kochboxen-Geschäft auf die Profitabilität der Gruppe überlagert wurde. Sequentielle Verbesserungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 führten im vierten Quartal 2025 zu einer RTE AEBITDA-Marge von 6,6 % (Q4 2024: 5,3 %). Der Free Cashflow der Gruppe nach Leasingzahlungen kehrte 2025 ins Positive zurück und belief sich auf €18,9 Mio. (FY 2024: - €23,6 Mio.). Effizienzprogramm & Produktinvestitionen Die starke AEBITDA-Entwicklung ist vor allem auf die deutlichen Fortschritte bei der Implementierung des Effizienzprogramms zurückzuführen. Bis Ende 2025 wurden bereits 80 % der geplanten Effizienzmaßnahmen erfolgreich umgesetzt und Einsparungen in Höhe von insgesamt €160 Mio. erzielt. Für 2026 rechnet HelloFresh mit zusätzlichen jährlichen Einsparungen in Höhe von €140 Mio. Im Sommer 2025 startete HelloFresh das größte Produktinvestitionsprogramm in der Geschichte der Gesellschaft. Das "The Refresh" genannte Programm erweitert die Produktvielfalt und -auswahl für die Kunden, verdoppelt die Anzahl der Rezepte in mehreren Märkten und steigert die Qualität der Zutaten. Positive Effekte auf mehrere wichtige Leistungskennzahlen, wie zum Beispiel auf die Kundenbindung und die Bestellraten, sind bereits erkennbar. Dies lässt sich unter anderem an einem deutlichen Anstieg des kumulierten Nettoumsatzes nach 20 Wochen je Neukundenakquise ablesen (H2 2025: +21 % vs. H2 2023; H2 2024: +7 % vs. H2 2023). Angesichts dieser positiven Entwicklungen hat die Gesellschaft entschieden, den Umfang ihrer Produktinvestitionen moderat zu erhöhen. Finanziert wird dies durch die bereits erwähnten Effiziengewinne sowie - zu einem kleineren Anteil - durch vorsichtige Preiserhöhungen. Dominik Richter, CEO von HelloFresh sagte: "Vor zwei Jahren haben wir eine wohlüberlegte Entscheidung getroffen. Echtes Wachstum braucht ein solides Fundament - deshalb haben wir ein 300-Millionen-Euro-Effizienzpaket geschnürt und die Umsetzung zur obersten Priorität erklärt. Die Logik dahinter ist einfach: Effizienz schafft Margenspielraum, Margen finanzieren Produktinvestitionen, ein besseres Produkt stärkt die Kundenbindung - und genau diese Bindung ist der Schlüssel zu nachhaltigem, profitablem Wachstum. Dieser Wachstumsmotor ist jetzt angesprungen." Prognose für 2026 Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert die Gruppe einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von etwa (3) % bis (6) %. Zum Jahresbeginn sieht die Gesellschaft eine weiterhin positive Entwicklung im Bereich Kochboxen, entsprechend dem Trend des Jahres 2025. Im Bereich RTE sind operative Engpässe zwar behoben, Nachwirkungen auf die Kundenbindung und geringere Neukundenakquiseraten belasten jedoch weiterhin die Performance. Die Gruppe erwartet für 2026 ein währungsbereinigtes AEBITDA zwischen €375 Mio. und €425 Mio. Diese AEBITDA-Prognose berücksichtigt die erwarteten Absatzmengen und deren Einfluss auf das Ergebnis in den verschiedenen Produktkategorien, ebenso wie die Fortschritte des Effizienzprogramms (einschließlich des planmäßigen Rückzugs aus den Märkten Italien und Spanien), laufende Produktinvestitionen und die einmaligen Beeinträchtigungen durch extremes Winterwetter im ersten Quartal 2026. Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren werden die Wettereinflüsse der Hauptgrund für den erwarteten Rückgang des währungsbereinigten AEBITDA im Jahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr sein. Kennzahlen HelloFresh-Gruppe Q4 2025 Q4 2024 YoY FY 2025 FY 2024 YoY Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 23,08 26,29 (12,2%) 100,53 114,63 (12,3%) Anzahl der Mahlzeiten 1 (in Mio.) 194,4 220,7 (11,9%) 851,6 965,5 (11,8%) Durchschnittlicher Bestellwert (EUR)

(ohne Einzelhandel) 66,6 68,4 (2,7%) 66,8 66,5 0,4% Durchschnittlicher Bestellwert bei konstanten Wechselkursen (EUR)

(ohne Einzelhandel) 70,7 68,4 3,4% 68,8 66,5 3,5%

Nordamerika Q4 2025 Q4 2024 YoY FY 2025 FY 2024 YoY Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 11,82 14,17 (16,6%) 53,66 64,67 (17,0%) Anzahl der Mahlzeiten 1 (in Mio.) 93,1 110,2 (15,6%) 427,9 511,1 (16,3%) Durchschnittlicher Bestellwert (EUR)

(ohne Einzelhandel) 78,1 81,5 (4,1%) 78,3 77,9 0,6% Durchschnittlicher Bestellwert bei konstanten Wechselkursen (EUR)

(ohne Einzelhandel) 85,1 81,5 4,5% 81,6 77,9 4,8%

International Q4 2025 Q4 2024 YoY FY 2025 FY 2024 YoY Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 11,26 12,11 (7,1%) 46,87 49,96 (6,2%) Anzahl der Mahlzeiten (in Mio.) 101,4 110,5 (8,2%) 423,7 454,4 (6,8%) Durchschnittlicher Bestellwert (EUR)

(ohne Einzelhandel) 54,4 53,1 2,5% 53,6 51,8 3,4% Durchschnittlicher Bestellwert bei konstanten Wechselkursen (EUR)

(ohne Einzelhandel) 55,7 53,1 4,8% 54,3 51,8 4,7%

1 Ohne The Pets Table und die Nahrungsergänzungsmittel von Factor US. Operative Kennzahlen HelloFresh-Gruppe Q4 2025 Q4 2024 YoY FY 2025 FY 2024 YoY Umsatzerlöse(in EUR Mio.) 1.549,0 1.808,5 (14,4%) 6.760,8 7.661,3 (11,8%) Umsatzerlöse auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) 1.646,3 1.808,5 (9,0%) 6.971,4 7.661,3 (9,0%) Deckungsbeitrag 1 (in EUR Mio.) 432,1 357,2 20,9% 1.706,5 1.793,4 (4,8%) Deckungsbeitrag 1 (in % der Umsatzerlöse) 27,9% 19,8% 8,1pp 25,2% 23,4% 1,8pp Deckungsbeitrag 1

(ohne Wertminderungen) (in EUR Mio.) 438,3 490,2 (10,6%) 1.812,6 1.974,9 (8,2%) Deckungsbeitrag 1

(ohne Wertminderungen)

(in % der Umsatzerlöse) 28,3% 27,1% 1,2pp 26,8% 25,8% 1,0pp AEBITDA (in EUR Mio.) 166,0 164,3 1,0% 422,8 399,4 5,8% AEBITDA (in % der Umsatzerlöse) 10,7% 9,1% 1,6pp 6,3% 5,2% 1,0pp AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in EUR Mio.) 103,9 95,2 9,2% 181,5 135,9 33,6% AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in % des Umsatzes) 6,7% 5,3% 1,4pp 2,7% 1,8% 0,9pp

Nordamerika Q4 2025 Q4 2024 YoY FY 2025 FY 2024 YoY Umsatzerlöse 2 (in EUR Mio.) 924,4 1.154,7 (19,9%) 4.207,1 5.035,8 (16,5%) Umsatzerlöse 2 auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) 1.006,9 1.154,7 (12,8%) 4.381,6 5.035,8 (13,0%) Deckungsbeitrag 1 (in EUR Mio.) 310,1 228,8 35,6% 1.196,0 1.245,7 (4,0%) Deckungsbeitrag 1 (in % der Umsatzerlöse) 33,0% 19,6% 13,3pp 28,1% 24,5% 3,5pp Deckungsbeitrag 1

(ohne Wertminderungen) (in EUR Mio.) 312,0 352,8 (11,6%) 1.299,9 1.415,0 (8,1%) Deckungsbeitrag 1

(ohne Wertminderungen)

(in % der Umsatzerlöse) 33,2% 30,3% 2,9pp 30,5% 27,9 % 2,6pp AEBITDA (in EUR Mio.) 138,2 136,3 1,4% 385,3 368,8 4,5% AEBITDA (in % der Umsatzerlöse) 14,7% 11,7% 3,0pp 9,0% 7,3% 1,8pp AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in EUR Mio.) 117,7 106,2 10,7% 294,9 248,7 18,6% AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in % des Umsatzes) 12,7% 9,2% 3,5pp 7,0% 4,9% 2,1pp

International Q4 2025 Q4 2024 YoY FY 2025 FY 2024 YoY Umsatzerlöse 2 (in EUR Mio.) 624,6 653,8 (4,5%) 2.553,7 2.625,5 (2,7%) Umsatzerlöse 2 auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) 639,4 653,8 (2,2%) 2.589,8 2.625,5 (1,4%) Deckungsbeitrag 1 (in EUR Mio.) 149,1 145,3 2,6% 599,8 613,7 (2,3%) Deckungsbeitrag 1 (in % der Umsatzerlöse) 23,2% 21,9% 1,4pp 23,0% 23,0% 0,0pp Deckungsbeitrag 1

(ohne Wertminderungen) (in EUR Mio.) 153,4 154,2 (0,5%) 602,0 625,9 (3,8%) Deckungsbeitrag 1

(ohne Wertminderungen)

(in % der Umsatzerlöse) 23,9% 23,2% 0,7pp 23,1% 23,5% (0,4pp) AEBITDA (in EUR Mio.) 74,0 68,7 7,7% 209,3 186,8 12,0% AEBITDA (in % der Umsatzerlöse) 11,5% 10,4% 1,2pp 8,0% 7,0% 1,0pp AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in EUR Mio.) 49,4 44,6 10,7% 117,2 95,5 22,8% AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in % des Umsatzes) 7,7% 6,7% 1,0pp 4,5% 3,6% 0,9pp

1 Ohne Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung. 2 Externe Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kundinnen und Kunden. Produktgruppen Q4 2025 Q4 2024 YoY FY 2025 FY 2024 YoY Konzern Umsatzerlöse 1 (in EUR Mio.) Kochboxen 1.095,5 1.284,7 (14,7%) 4.701,6 5.529,2 (15,0%) Fertiggerichte 418,4 491,8 (14,9%) 1.921,6 2.031,7 (5,4%) Andere 2 35,0 32,0 9,4% 137,6 100,4 37,0% Umsatzerlöse 1 auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) Kochboxen 1.153,4 1.284,7 (10,2%) 4.825,3 5.529,2 (12,7%) Fertiggerichte 454,7 491,8 (7,5%) 2.002,4 2.031,7 (1,4%) Andere 2 38,2 32,0 19,2% 143,7 100,4 43,1% AEBITDA (in EUR Mio.) Kochboxen 185,7 181,3 2,4% 634,2 542,3 17,0% Fertiggerichte 27,6 26,0 5,9% (23,6) 31,6 (174,8%) Andere 2 (1,0) (3,1) (69,0%) (16,0) (19,4) (17,4%) Holding (46,3) (39,8) 16,2% (171,8) (155,0) 10,8% AEBITDA (in % der Umsatzerlöse) Kochboxen 17,0% 14,1% 2,8pp 13,5% 9,8% 3,7pp Fertiggerichte 6,6% 5,3% 1,3pp (1,2%) 1,6% (2,8pp) Andere 2 (2,8%) (9,8%) 7,0pp (11,6%) (19,3%) 7,7pp AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in EUR Mio.) Kochboxen 148,6 136,3 9,0% 485,6 365,3 32,9% Fertiggerichte 19,5 16,8 16,2% (57,4) (2,8) n,a, Andere 2 (1,0) (3,1) (69,0%) (16,0) (19,4) (17,4%) Holding (63,2) (54,8) 15,4% (230,7) (207,2) 11,3% AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in % der Umsatzerlöse) Kochboxen 13,6% 10,6% 3,0pp 10,3% 6,6% 3,7pp Fertiggerichte 4,7% 3,4% 1,2pp (3,0%) (0,1%) (2,8pp) Andere 2 (2,8%) (9,8%) 7,0pp (11,6%) (19,3%) 7,7pp

1 Externe Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kundinnen und Kunden. 2 Bezieht sich auf die Marken Good Chop und The Pets Table. Vermögens- und Finanzlage des Konzerns Q4 2025 Q4 2024 FY 2025 FY 2024 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1 (in EUR Mio.) 5,9 69,5 297,4 259,7 Free Cashflow 2 (in EUR Mio.) (56,7) 14,5 18,9 (23,6) Free Cashflow je verwässerte Aktie 2

(in EUR Mio.) (0,38) 0,09 0,11 (0,14) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

(in EUR Mio.) 211,1 486,7 211,1 486,7

1 Der Konzern hat ab 2025 die Darstellung der gezahlten und erhaltenen Zinsen in der Konzern-Kapitalflussrechnung geändert. Die Vergleichsinformationen für den Vorjahreszeitraum wurden ebenfalls neu klassifiziert, um sie an die Darstellung des laufenden Jahres anzupassen. 2Ab Dezember 2025 werden in unserer ausgewiesenen Kennzahl zum Free Cashflow auch Leasingzahlungen berücksichtigt. Unserer Ansicht nach vermittelt dies ein genaueres und vollständigeres Bild des Cashflow-Profils der Unternehmen. Die Vergleichszahlen wurden entsprechend angepasst. Über HelloFresh Die HelloFresh Gruppe ist ein globales, digital ausgerichtetes FMCG-Unternehmen und der weltweit führende Anbieter von Kochboxen. Die HelloFresh Gruppe bietet ihre Produkte unter acht verschiedenen Marken an und versorgt ihre Kundinnen und Kunden mit passenden, hochwertigen Lebensmitteln und Rezepten für unterschiedliche Anlässe. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ist in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland, Schweden, Frankreich, Dänemark, Norwegen und Irland tätig. HelloFresh SE ging im November 2017 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im SDAX gehandelt. Die HelloFresh Gruppe hat Büros in Berlin, Saarbrücken, New York, Chicago, Boulder, London, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris, Kopenhagen, Dublin und Breslau. Pressekontakt Martin Becker

Corporate Communications Lead

HelloFresh Group +49 (0) 176 1568 1127

mbec@hellofresh.com

www.hellofreshgroup.com Investor Relations-Kontakt Daniel Álvarez

Head of Investor Relations

HelloFresh Group +31 643 554 932

daniel.alvarez@hellofresh.com

www.hellofreshgroup.com

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