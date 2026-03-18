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Getrieben durch die Dekarbonisierung und den Ausbau der digitalen Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) sind Platingruppenmetalle (PGMs) und Kupfer zu gefragten Investments geworden.

Moderne Rechenzentren haben rund 27 t Kupfer pro Megawatt installierter Kapazität verbaut. Laut S&P Global droht bis zum Jahr 2040 eine globale Versorgungslücke von 10 Mio. t Kupfer. In diesem Umfeld profitieren Branchengrößen wie Ivanhoe Mines und Sibanye-Stillwater von ihren riesigen Produktionskapazitäten und versorgen die Industrie. Für Investoren, die jedoch nach einer außergewöhnlichen Rendite suchen, rückt der kanadische Explorer Power Metallic Mines in den Fokus. Das Unternehmen exploriert in Québec ein polymetallisches System, das laut einer detaillierten Analyse von GBC Research eine erhebliche Neubewertung erfahren dürfte. Wir erläutern anhand der Beispiele großer Produzenten, warum Power Metallic in einem attraktiven Bereich aktiv ist und welcher Chancen die Aktie bietet.



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Ivanhoe Mines liefert Wachstum im Kupfergürtel

Ivanhoe Mines hat sich als einer der weltweit am schnellsten wachsenden Kupferproduzenten positioniert. Das Herzstück des Modells bildet der Kamoa-Kakula-Kupferkomplex in der Demokratischen Republik Kongo. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 erzielte der Konzern bei diesem Projekt einen Umsatz von 3,28 Mrd. USD und ein EBITDA von 1,45 Mrd. USD bei einer starken Marge von 44%. Ein operativer Meilenstein war die Inbetriebnahme der eigenen Kupferhütte Ende 2025, die den Kupfergehalt im Exportmaterial auf 99,7% steigert und die Logistikkosten je Tonne nahezu halbiert. Zudem positioniert sich Ivanhoe als ESG-Führer, da Kamoa-Kakula saubere Wasserkraft nutzt, um als eines der Kupferbergwerke mit den niedrigsten CO2-Emissionen weltweit zu gelten. Gleichzeitig baut das Unternehmen mit dem Platreef-Projekt in Südafrika eine Mine für PGMs auf, die bis Ende 2027 eine Jahresproduktion von 450.000 Unzen anstrebt. Der Konzern wies zuletzt Barmittel von 885 Mio. USD aus.

Sibanye-Stillwater profitiert vom operativen Turnaround

Sibanye-Stillwater wandelte sich in den vergangenen Jahren zu einem globalen Multi-Metall-Konzern mit Fokus auf die Kreislaufwirtschaft sowie Platin, Palladium und Rhodium. Das Unternehmen schaffte zuletzt ein Comeback nach Restrukturierungen stieg der Umsatz im Jahr 2025 um 14% auf 7,3 Mrd. USD, während das bereinigte Gruppen-EBITDA um 189% auf 2,1 Mrd. USD kletterte. Auch die Entwicklung von Sibanye zeigt, dass Platingruppen-Metalle vielversprechende Renditen generieren können. Die finanzielle Stabilität schlägt sich für Aktionäre nach dreijähriger Pause in einer Dividende von insgesamt 3,7 Mrd. ZAR nieder. Doch wo sind für spekulativ denkende Investoren noch attraktivere Renditen zu holen? Das fortgeschrittene Explorationsunternehmen Power Metallic Mines hat zuletzt Analysten von sich überzeugt.

Power Metallic Mines schafft mittels Exploration Werte

Das Geschäftsmodell von Power Metallic Mines ist in erster Linie auf explorative Wertschöpfung ausgerichtet. Das Unternehmen sucht und entwickelt hochgradige Lagerstätten in der kanadischen Provinz Québec, um diese technisch abzusichern und an Industriepartner zu veräußern oder gemeinsam zu entwickeln. Ein klarer Wettbewerbsvorteil ist die Nutzung des kanadischen Flow-Through-Aktiensystems. Da Steuervorteile an Investoren weitergereicht werden, fließen dem Unternehmen finanzielle Mittel zu deutlich höheren Ausgabekursen zu, was die Verwässerung für bestehende Aktionäre merklich reduziert. Im Februar 2025 schloss Power Metallic eine Kapitalerhöhung über 50 Mio. CAD ab, die durch Branchengrößen wie Robert Friedland und Rob McEwen unterstützt wurde. Damit ist das laufende Bohrprogramm über 100.000 m bis Ende 2026 voll durchfinanziert. In Québec profitiert das Projekt zudem von staatlicher Förderung und der engen Abstimmung mit der indigenen Cree-Gemeinde.

Polymetallisches Erz und strategische Übernahmefantasie

Der operative Fokus liegt auf dem Nisk-Lion-Tiger-System. Während die Nisk-Lagerstätte eine definierte Nickelressource aufweist, treibt die neu entdeckte Lion-Zone die Bewertung. Bohrungen in der Lion-Zone lieferten polymetallisches Erz mit Gehalten von durchschnittlich 8% Kupfer-Äquivalent über Bohrkernlängen von mehr als 20 m. Derartige Formationen, die neben Kupfer auch PGMs, Gold und Silber enthalten, weisen in der Praxis meist extrem hohe Margen auf. Tests bestätigten Gewinnungsraten von 98,9% für Kupfer und 96,8% für Platin. Das System bleibt laut Geophysik bis in Tiefen von 1,2 km offen.

Liefert Antworten auf verschiedene Probleme - das NISK-Projekt von Power Metallic Mines.

Die Analysten von GBC Research bewerten dieses Potenzial in einer erst am Dienstag erschienenen Studie positiv. Für das Nisk-Projekt ermittelten sie nach einem Risikoabschlag von 50% einen Barwert von 160 Mio. CAD. Den größten Wertbeitrag liefert jedoch das Kupfer-PGE-System Lion und Tiger, dem GBC auf Basis einer potenziellen Ressource von 25,5 Mio. t bei 6,0% Kupfer-Äquivalent einen Wert von 535 Mio. CAD beimisst. Nach Abzug von Optionen ergibt sich ein fairer Eigenkapitalwert von 674 Mio. CAD. Für die Aktie berechnet GBC daraus ein Ziel von 2,85 CAD, was rund 1,81 EUR entspricht. Da das Unternehmen über exzellente Infrastruktur verfügt und zudem wie auch Ivanhoe stark auf ESG und Wasserkraft setzt, präsentiert sich Power Metallic Mines als idealer Übernahmekandidat. Anleger finden hier einen voll finanzierten Wert, der angesichts des Kursziels von GBC ein Renditepotenzial von deutlich über 100% bietet.

Power Metallic Mines: Frühes Stadium, größerer Hebel

Während Ivanhoe und Sibanye etablierte Produzenten mit entsprechender Bewertung sind, befindet sich Power Metallic Mines in einem anderen Stadium. Die Analysten von GBC Research betonen in ihrem Bericht, dass das Unternehmen zwar noch keine finalen Machbarkeitsstudien aufweist, dafür aber eine asymmetrische Chance bietet. Der entscheidende Unterschied im Reifegrad liegt darin, dass Power Metallic Mines den wertsteigernden Übergang von der reinen Exploration zur Definition einer offiziellen Ressource noch vor sich hat. Während bei Produzenten die Metallpreise den Kurs diktieren, kann bei einem Junior-Explorer jeder erfolgreiche Bohrmeter eine dynamische Neubewertung auslösen.

Interessenskonflikt

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