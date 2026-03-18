DJ MÄRKTE ASIEN/Kräftige Gewinne in Tokio und Seoul - Ölpreise rückläufig

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Sehr uneinheitlich präsentieren sich die Aktienmärkte in Ostasien am Mittwoch. Während es in Japan und Südkorea mit den Leitindizes kräftig nach oben geht und auch in Singapur, Indonesien und Malaysia deutlichere Gewinne gesehen werden, zeigen sich die chinesischen Börsen mit geringen Ausschlägen uneinheitlich. Im australischen Sydney ist der Handel bereits beendet, dort folgte man mit einem moderaten Plus von 0,3 Prozent der Vorgabe der Wall Street.

Dort, wo es nach oben geht, dürften die sinkenden Ölpreise unterstützend wirken. Sie fallen um 2,3 bis 3,3 Prozent, der Brent-Ölpreis liegt mit gut 101 Dollar aber weiter im dreistelligen Bereich. Im Handel wird über eine eher nur technische Gegenbewegung spekuliert nach dem vorangegangenen Anstieg, schließlich setze der Iran seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur im gesamten Nahen Osten fort.

In Tokio macht der breite Topix-500 einen Satz um 2,4 Prozent, in Seoul geht es für den Kospi sogar um 3,9 Prozent nach oben, wie fast schon üblich angetrieben von den Technologieschwergewichten Samsung Electronics und SK Hynix mit Gewinnen von bis zu 6 Prozent. Samsung Electronics prüft laut einem Bericht von Bloomberg eine Umstellung auf mehrjährige Verträge für Speicherchips und entfernt sich damit von den derzeitigen kurzfristigeren Vereinbarungen, um die Versorgung angesichts wachsender Engpässe zu stabilisieren.

Auch in Tokio sind Halbleiteraktien wie Advantest (+6,1%) oder Renesas (+2,3%) gesucht. Der Kurs des Technologieinvestors Softbank verteuert sich um 6,0 Prozent. Weiter gesucht sind Autoaktien, nachdem diese jüngst Kooperationen mit dem KI-Flaggschiff Nvidia eingegangen sind zur Entwicklung selbstfahrender Fahrzeuge. In Seoul legen Hyundai um 3,3 und Kia um 4,4 Prozent zu, in Tokio Isuzu und Nissan je 1 Prozent. In Hongkong sind Autoaktien dagegen auf der Verliererseite zu finden. Hier kommen neue Geschäftszahlen von Geely nicht gut an, die Aktie verbilligt sich um 3,7 Prozent. BYD liegen 2,6 Prozent im Minus.

Unter weiteren Einzelwerten ziehen in Tokio Nippon Steel um 2,2 Prozent an. Das Unternehmen hat sich Kreditlinien zur Übernahme von US Steel gesichert. In Sydney schlossen die Aktien der Rohstoffriesen BHP 0,7 Prozent und Rio Tinto 0,8 Prozent fester. Die Nachricht, dass bei BHP der derzeitige Chef des Nordamerikageschäfts im Juli den Posten des CEO übernehmen wird, sorgt für keinen besonderen Impuls.

Im Fokus an den Märkten steht nun neben dem Fortgang des Kriegs im Nahen Osten, und dabei vor allem die Entwicklung des Ölpreises, der Zinsentscheid der US-Notenbank am Abend (MEZ). Eine Zinsänderung wird nicht erwartet. Spannend wird, wie sich die Notenbanker zu den Gefahren einer steigenden Inflation und Konjunkturschwäche als Folge der gestiegenen Ölpreise und Lieferkettenprobleme durch den Krieg im Nahen Osten auslassen werden. Zinssenkungshoffnungen waren zuletzt immer weiter nach hinten verschoben worden. Längst werden nicht mehr zwei Zinssenkungen im laufenden Jahr erwartet, sondern, wenn überhaupt, nur noch eine. Die Frage sei, inwieweit die Fed dies angesichts des Energiepreisschocks bestätigte, so das Team von InTouch Capital Markets.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.644,30 +0,4 -0,8 06:00 Topix 500 (Tokio) 2.895,42 +2,4 8,8 07:00 Kospi (Seoul) 5.858,39 +3,9 39,1 07:30 Hang-Seng (Hongkong) 25.825,08 -0,2 0,8 09:00 Shanghai-Composite 4.034,78 -0,4 1,7 08:00 Straits-Times (Singapur) 4.986,01 +1,0 7,3 10:00 IDX Comp. (Indonesien) 7.106,84 +1,2 -17,8 09:00 KLCI (Malaysia) 1.725,84 +0,9 2,7 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 12:00 % YTD EUR/USD 1,1541 +0,0 1,1538 1,1505 -1,7 EUR/JPY 183,31 -0,1 183,46 183,07 -0,4 EUR/GBP 0,8634 -0,1 0,8638 0,8634 -0,9 USD/JPY 158,80 -0,1 158,98 159,11 1,4 USD/KRW 1.486,00 -0,1 1.487,61 1.491,25 3,2 USD/CNY 6,8807 -0,1 6,8863 6,8863 -1,6 USD/CNH 6,8811 +0,0 6,8807 6,8906 -1,4 USD/HKD 7,8378 +0,0 7,8361 7,8365 0,7 AUD/USD 0,7113 +0,2 0,7102 0,7084 6,6 NZD/USD 0,5862 +0,1 0,5857 0,5836 1,8 BTC/USD 74.190,19 -0,5 74.554,85 73.751,21 -15,4 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 93,16 -3,2 -3,05 96,21 Brent/ICE 101,00 -2,3 -2,42 103,42 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.986,00 -0,4 -18,38 5.004,38 Silber 78,54 -0,9 -0,75 79,29 Platin 2.102,62 -1,0 -21,82 2.124,44 ===

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March 18, 2026 01:56 ET (05:56 GMT)

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