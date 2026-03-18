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SFC Energy hat den Erwerb der Beteiligung an Oneberry Technologies abgeschlossen



18.03.2026 / 07:30 CET/CEST

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SFC Energy hat den Erwerb der Beteiligung an Oneberry Technologies abgeschlossen Einstieg in wachstumsstarken Markt für KI-gestützte Sicherheitslösungen (u. a. Schutz kritischer Infrastruktur, Grenzsicherung, Drohnenabwehr)

Beschleunigung der Asien-Expansion mit Singapur als regionalem Hub

Großauftrag im Volumen von EUR 6,6 Mio. unterstreicht hohen Bedarf an zuverlässiger, netzferner Energieversorgung für sicherheitsrelevante Anwendungen in Singapur und Südostasien Brunnthal/München, Deutschland, 18. März 2026 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE , ISIN: DE0007568578 ), ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur, hat den Erwerb der 15%igen Beteiligung an der Oneberry Technologies Pte. Ltd. ("Oneberry") erfolgreich abgeschlossen. Mit dieser Beteiligung positioniert sich SFC gezielt in einem strukturell wachsenden Markt für KI-gestützte Sicherheits- und Überwachungslösungen. Oneberry ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Sicherheitslösungen für den Schutz kritischer Infrastruktur, Grenzsicherung und Drohnenabwehr sowie autonome Monitoring- und Überwachungslösungen für staatliche und industrielle Kunden. In der Region Südostasien verzeichnen beide Unternehmen eine schnell steigende Nachfrage nach resilienten Energielösungen, insbesondere in den Bereichen Grenzsicherung, Drohnenabwehr, Crowd-Management, Notfall- und Katastrophenschutzsysteme sowie Ad-hoc-Sicherheitsmaßnahmen. Dieser Bedarf wird durch geopolitische Spannungen, zunehmende nationale Sicherheitsanforderungen, wirtschaftliche Unsicherheiten sowie klimabedingte Risiken getrieben. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, investiert Oneberry in bewährte, unmittelbar einsetzbare KI-gestützte Lösungen, die von der verlässlichen Energieversorgung mittels EFOY Brennstoffzellen profitieren. Aus dieser Marktdynamik heraus hat SFC einen Großauftrag über rund EUR 6,6 Mio. erhalten, der nicht nur die enge und langjährige Partnerschaft, sondern auch die regional expandierende Präsenz von Oneberry und SFC im südostasiatischen Markt unterstreicht. In den vergangenen 15 Jahren hat Oneberry bereits etwa 5.000 Lösungen auf Basis von EFOY Brennstoffzellen in sicherheitsrelevanten Anwendungen implementiert und vertraut auf die bewährte Technologie. Die Kombination der emissionsarmen Brennstoffzellen-Technologie von SFC mit den KI- und Automatisierungskompetenzen von Oneberry ermöglicht integrierte, netzferne und autonome Überwachungs- und Monitoring-Lösungen. Diese adressieren einen wachsenden Bedarf an resilienter Infrastruktur in sicherheitsrelevanten Anwendungen und eröffnen SFC zusätzliche Umsatz- und Skalierungspotenziale. Singapur fungiert als regionaler Hub für die Expansion im asiatisch-pazifischen Raum. Mittelfristig ist vorgesehen, das gemeinsame Geschäftsmodell auch auf weitere Regionen, darunter Nordamerika und Europa, auszuweiten. Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: "Mit dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion vollziehen wir einen wichtigen strategischen Schritt zur Umsetzung unserer Expansionsstrategie. Gemeinsam mit Oneberry haben wir in Singapur eine sehr starke Marktposition in sicherheitsrelevanten Anwendungen wie kritischer Infrastruktur, Grenzschutz und Drohnenabwehr aufgebaut. Diese gilt es nun regional auszubauen. Der Großauftrag durch Oneberry bestätigt die Nachfrage nach zuverlässiger, netzferner Energieversorgung zur Erhöhung der Sicherheit und unterstützt das Wachstum im Jahr 2026." Ken Pereira, CEO und Gründer von Oneberry Technologies Pte. Ltd.: "Die dynamisch wachsende Nachfrage nach intelligenten Sicherheitslösungen ist eine Folge geopolitischer und klimatischer Herausforderungen. Mit unseren KI-gestützten Lösungen und der zuverlässigen Energieversorgung durch EFOY Brennstoffzellen sind wir bestens gerüstet, um dieser Nachfrage gerecht zu werden und eine nachhaltige, zukunftssichere Infrastruktur zu schaffen. Der Großauftrag untermauert zudem das Vertrauen, das unsere Kunden in unsere Fähigkeit haben, auch unter schwierigen Bedingungen effektive Lösungen bereitzustellen." Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com . Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ist ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur. Basierend auf seiner weltweit führenden Brennstoffzellentechnologie entwickelt und produziert das Unternehmen zukunftsweisende Hybrid-Energieversorgungssysteme für netzferne stationäre und mobile Anwendungen. Die Plattformen von SFC Energy sichern zuverlässig, kosteneffizient und nachhaltig den weltweit stark wachsenden Bedarf an resilienter, dezentraler Energieversorgung in militärischen Einsatzbereichen, in der zivilen Sicherheits- und Überwachungstechnik sowie in industriellen Anwendungen. Außerdem liefert das Unternehmen hochpräzise, energiesparende Power Management-Lösungen an Hightechunternehmen aus der Halbleiterausrüster-, Verteidigungs-, und Life Science-Industrie.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München sowie Tochtergesellschaften in Kanada, Dänemark, Indien, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit einem Team von 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist SFC Energy täglich für seine Kunden auf der ganzen Welt im Einsatz. Die SFC Energy AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 2022 im Auswahlindex SDAX vertreten (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ). www.sfc.com



Über Oneberry Technologies Pte. Ltd.

Oneberry Technologies wurde 2003 von Ken Pereira gegründet. Er hatte einen zunehmenden Trend zu Ineffizienz und Komplexität in der Sicherheitsbranche beobachtet. An dieser Stelle kommt Technologie ins Spiel, um Sicherheitsprozesse zu automatisieren und die Stärken des Sicherheitspersonals zu ergänzen, wodurch eine effektivere und effizientere Sicherheitsleistung gewährleistet wird. Oneberry konzentriert sich stark auf seine Innovationsinitiativen im Bereich der Automatisierung und der Verbindung von physischer Sicherheit und Technologie. Wir bieten unseren Kunden nahtlose Lösungen zur Verbesserung ihrer Sicherheits- und Betriebsprozesse, während wir gleichzeitig die Produktivität steigern und letztendlich die Gesamtkosten für die Sicherheit senken. Gemeinsam mit unserem internen Forschungs- und Entwicklungsteam sowie durch enge Partnerschaften und Kooperationen mit Branchenakteuren arbeiten wir kontinuierlich an Innovationen und entwickeln Technologien, um die Standards in der Sicherheitsbranche zu erhöhen. Von modernster Videoanalyse bis hin zu KI und Sicherheitsrobotern entwickeln wir Technologien der Zukunft. In der heutigen Welt steht Sicherheit nicht für sich allein. Weitere Informationen zu Oneberry Technologies finden Sie unter oneberry.com .



SFC Energy AG Investor Relations und Presse:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

E-Mail: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com



Oneberry Technologies Kontakt:

Sara Pereira

Director

Phone +65 6513 2168

Email: info@oneberry.com

Web: oneberry.com



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