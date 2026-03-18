Diese Aktien sind extrem niedrig bewertet und weisen zudem noch eine extrem hohe Dividendenrendite auf. Das KGV-Spektrum reicht bis 2,1 und es werden Dividendenrenditen von bis zu 20 Prozent bezahlt. Günstige Aktien gibt es wie Sand am Meer, doch wenn diese darüber hinaus noch sehr attraktive Dividenden zahlen, dann wird ein Investment für Anleger schnell deutlich attraktiver. Besonders auf die folgenden Aktien sollten Investoren einen Blick werfen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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