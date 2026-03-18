Philip Siefer, Mitgründer des Berliner Kondomherstellers Einhorn, hält New Work für eine Illusion, die an den Grundproblemen moderner Arbeit vorbeigeht. Im Interview erklärt er, warum Homeoffice, flexible Arbeitszeiten und Tischtennisplatten im Büro für ihn nichts verändern, solange die Eigentumsverhältnisse unangetastet bleiben. t3n: Was macht für dich New Work bei Einhorn im Wesentlichen aus? Philip Siefer: New Work ist scheiße. War es schon immer. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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