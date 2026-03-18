Meta steht vor einem radikalen Umbau. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montag berichtete, plant der Facebook-Konzern einen Stellenabbau von über 20 Prozent der Belegschaft. Ziel ist es, die massiv steigenden Kosten für KI-Infrastruktur zu kompensieren und zugleich Effizienzgewinne durch den verstärkten Einsatz von künstlicher Intelligenz zu realisieren. Ende 2024 beschäftigte Meta rund 79.000 Mitarbeiter.An der Wall Street stößt der Kurs auf breite Zustimmung. CEO Mark Zuckerberg treibt den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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