Die Finanzmärkte verlangen Anlegern derzeit starke Nerven ab: Geopolitische Spannungen und Unsicherheiten rund um das Thema KI sorgen für spürbare Turbulenzen an den Börsen. In diesem anspruchsvollen Umfeld zahlt sich langjährige Erfahrung besonders aus. Vollzeit-Trader Martin Päutz ist seit mehr als 35 Jahren an der Börse aktiv und verfügt über ein ausgeprägtes Gespür für Timing und Trading-Chancen. Aktuell sieht er mehrere vielversprechende Rebound-Möglichkeiten.Künstliche Intelligenz stellt aktuell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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