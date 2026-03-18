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FileSpin führt eine MCP-native DAM-Infrastruktur für autonome Medien-Workflows ein



18.03.2026 / 08:00 CET/CEST

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Dank der offenen Architektur können KI-Agenten digitale Assets verwalten, umwandeln und bereitstellen - ganz ohne kundenspezifische Entwicklung. LONDON, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- FileSpin, das auf KI spezialisierte Unternehmen für Digital Asset Management (DAM), hat heute seine MCP-basierte, agentenorientierte DAM- Infrastruktur vorgestellt, die von Grund auf auf dem Model Context Protocol aufbaut und es KI-Agenten ermöglicht, Medienvorgänge über natürliche Sprache auszuführen. Die meisten Plattformen haben MCP als Verbindungsschicht auf bestehende APIs aufgesetzt. FileSpin verfolgte den umgekehrten Ansatz: Der gesamte Medien-Stack - On-Demand-Imaging, automatische KI-Tagging, Gesichtserkennung, dynamische Wasserzeichen, Videotranskodierung und markenspezifische Freigabeseiten - wurde auf Basis des Protokolls als grundlegende Architektur neu aufgebaut. Die KI-Agenten von Claude, ChatGPT, Mistral und anderen MCP-kompatiblen Anwendungen können nun in wenigen Minuten erledigen, was zuvor Stunden dauerte - Kampagnenvorbereitung, Massen-Metadaten-Tagging, Genehmigungsworkflows und Verteilung - und das alles in einem einzigen Gespräch. " Wir haben keinen MCP-Konnektor an eine Legacy-API angehängt und das Ganze dann als 'agentenbasiert' bezeichnet", sagte Selva Ganesan, Gründer und CEO von FileSpin. "Wir haben den Medien-Stack rund um das Protokoll neu aufgebaut, damit Agenten echte Arbeit leisten können - Assets taggen, Varianten für jeden Kanal generieren, Genehmigungen einrichten und verteilen. Die meisten Implementierungen scheitern. Unsere nicht." Governance ist ein praktisches Problem, das die Einführung von KI verlangsamt: 74 % der Unternehmen planen, bis 2027 KI-Agenten einzusetzen, aber nur 21 % verfügen über Mechanismen zur Sicherheitsüberwachung. FileSpin bietet Prüfpfade, rollenbasierte Zugriffskontrollen und auf Metadatenschemata basierende Leitplanken, die Agenten innerhalb definierter Grenzen halten, sodass Teams autonomen Workflows vertrauen können. FileSpin lässt sich in Workflow-Automatisierungstools wie Make, Zapier und n8n integrieren und verbindet die Medieninfrastruktur ohne kundenspezifische Entwicklung mit Tausenden von Geschäftsanwendungen. Die Plattform bietet außerdem Teleport, eine hybride Cloud-Edge-Bereitstellung, die zentrale Medienvorgänge lokal ( sogar auf einem Raspberry Pi) mit Cloud-Synchronisation ausführt - und so Kontinuität für Veranstaltungsorte, Themenparks und abgelegene Standorte gewährleistet, an denen keine Internetverbindung garantiert ist. FileSpin bedient Unternehmen in den Bereichen eCommerce , Veranstaltungen , Attraktionen , Immobilien und Reisen. Zu den Kunden zählen Informa Festivals (Cannes Lions, Black Hat, Money20/20), DEI Global (über 163 Attraktionen in mehr als 20 Ländern) und XXL (nordischer Sportfachhandel). Die MCP-native Infrastruktur ist ab sofort verfügbar. Informationen zu FileSpin FileSpin ist ein 2017 gegründetes, KI-natives DAM-Unternehmen mit Sitz in London, Großbritannien. Es verwaltet, transformiert und stellt Medieninhalte über KI-Agenten (MCP), Workflow-Engines (Make, Zapier, n8n) und modulare REST-APIs bereit - mit über 20 Millionen Assets, mehr als 5 Millionen täglichen Transformationen, an über 160 Edge-Standorten und einer Verfügbarkeit von 99,98 %. Weitere Informationen finden Sie unter www.filespin.io. Kontakt

Rishabh Rastogi

Growth Lead, FileSpin

rishabh@filespin.io Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2935887/FileSpin_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/filespin-fuhrt-eine-mcp-native-dam-infrastruktur-fur-autonome-medien-workflows-ein-302717112.html



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