Truffle Capital, eine führende europäische Risikokapitalgesellschaft mit der Mission, die Gründung und das Wachstum von Unternehmen zu fördern, die das Potenzial haben, zu globalen Marktführern zu werden, stellt heute den Truffle MedTech 10 Index vor. Dabei handelt es sich um das erste Ranking der zehn börsennotierten Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung im Bereich interventioneller Medizintechnik in der vorkommerziellen und frühen kommerziellen Phase.
Auf Grundlage von Daten von PitchBook (https://pitchbook.com) mit Stand vom 12.März 2026 umfasst diese Liste Unternehmen, die medizinische Technologien für interventionelle therapeutische Verfahren entwickeln. Das Ranking konzentriert sich gezielt auf börsennotierte Unternehmen in der vorkommerziellen und frühen kommerziellen Phase, deren für 2025 gemeldete Umsätze unter 10 Millionen US-Dollar lagen.
Ranking
Unternehmen
Börse
Marktkapitalisierung (in Mio. US-Dollar)
Hauptsitz
Medizinischer Bereich
1
Pulse Biosciences
NAS: PLSE
1.380
USA
Herz-Kreislauf
2
Anteris Technologies
ASX/NAS: AVR
641
USA Australien
Herz-Kreislauf
3
Jenscare
HK: 9877
472
China
Herz-Kreislauf
4
Imricor
ASX: IMR
440
USA
Herz-Kreislauf
5
EBR Systems
ASX: EBR
235
USA
Herz-Kreislauf
6
Carvolix
EPA: CVX
220
Frankreich
Herz-Kreislauf
7
ONWARD Medical
EBR: ONWD
214
Niederlande
Neuromodulation
8
Microbot Medical
NAS: MBOT
183
USA
Herz-Kreislauf
9
Medinice
WSE: ICE
91
Polen
Herz-Kreislauf
10
Creo Medical
LON: CREO
78
Großbritannien
Gastroenterologie/
Pneumologie/
Urologie
Dominanz des Herz-Kreislauf-Sektors
Diese erste Ausgabe zeigt einen klaren Trend: die starke Dominanz des Herz-Kreislauf-Sektors, der acht von zehn Plätzen im Ranking einnimmt. Diese Konzentration lässt sich auf mehrere zentrale Faktoren zurückführen:
i. Großer medizinischer Bedarf: Herz-Kreislauf-Erkrankungen bleiben eine globale Gesundheitspriorität
ii. Hohe Technologieakzeptanz: Herzspezialisten insbesondere interventionelle Kardiologen gehören zu den klinischen Fachgruppen, die neue technologische Lösungen für zusätzliche Indikationen besonders schnell übernehmen
iii. Starke Investitionsdynamik: Dieser Bereich zieht die größten Finanzierungsvolumina an und bleibt ein wesentlicher Treiber für M&A-Aktivitäten in der Branche
Auffällig ist zudem, dass keine Unternehmen aus dem Bereich Orthopädie in diesem ersten Ranking vertreten sind.
USA an der Spitze, Europa und China ebenfalls vertreten
Während die Vereinigten Staaten ihre historische Führungsrolle bestätigen und mit fünf Unternehmen im Ranking vertreten sind, die zusammen 75 der gesamten Marktkapitalisierung des Truffle MedTech 10 Index ausmachen und von Pulse Biosciences (1.380 Mio. US-Dollar) angeführt werden, zeigt der Truffle MedTech 10 Index zugleich eine bemerkenswerte geografische Vielfalt. Europa unterstreicht seine Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft durch die Präsenz von Unternehmen aus Frankreich (Carvolix), den Niederlanden und der Schweiz (ONWARD Medical, Hauptsitz in den Niederlanden, F&E-Zentrum in der Schweiz), Polen (Medinice) und Großbritannien (Creo Medical). Darüber hinaus verdeutlicht der dritte Platz von Jenscare mit einer Marktkapitalisierung von 472 Mio. US-Dollar das zunehmende Gewicht des chinesischen MedTech-Sektors.
Dr. Philippe Pouletty, Mitbegründer und CEO von Truffle Capital, erklärte: "Dieser erstmals veröffentlichte Truffle MedTech 10 Index unterstreicht die Dynamik der interventionellen Medizintechnik, insbesondere im kardiovaskulären Bereich, der dieses Ranking weitgehend dominiert. Diese Unternehmen in der vorkommerziellen und frühen kommerziellen Phase sind die zukünftigen Marktführer, deren Produkte das Leben von Ärztinnen und Ärzten sowie Patientinnen und Patienten verändern werden. Ihre wachsende Marktkapitalisierung zeigt das Vertrauen der Investoren in ihre Fähigkeit, Versorgungsstandards zu verändern, komplexe Verfahren breiter zugänglich zu machen und das Leben der Patientinnen und Patienten zu verbessern. Während die Vereinigten Staaten ihre Führungsrolle bestätigen, ist der Aufstieg europäischer Akteure vielversprechend
Über Truffle Capital
Truffle Capital wurde 2001 gegründet und ist eine unabhängige europäische Risikokapitalgesellschaft, die sich auf disruptive Technologien in den Bereichen Life Sciences (Biotechnologie und Medizintechnik) und IT (Fintech und Insurtech) spezialisiert hat. Die Mission von Truffle Capital ist es, die Gründung und Entwicklung innovativer Unternehmen zu unterstützen, die das Potenzial haben, die Marktführer von morgen zu werden.
Unter der Leitung von Dr. Philippe Pouletty und Bernard-Louis Roques, den Mitbegründern und Co-CEOs, verwaltet Truffle Capital ein Vermögen von 500 Millionen Euro. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen mehr als 1,2 Milliarden Euro aufgebracht und mehr als 124 Unternehmen aus den Bereichen Life Sciences und digitale Technologie unterstützt.
Im Jahr 2025 erreichte Abivax, ein von Truffle gegründetes und finanziertes Biotechnologie-Unternehmen, nach starken Phase-III-Ergebnissen bei Colitis ulcerosa eine Marktkapitalisierung von 10 Mrd. US-Dollar an der NASDAQ. Truffle Capital hat dieses "Business Builder"-Modell kürzlich auch im MedTech-Bereich bei Carvolix umgesetzt. Das Unternehmen entwickelt autonome, KI-gesteuerte Minirobotik-Lösungen für den Herzklappenersatz sowie die Behandlung von Schlaganfällen.
Website: https://www.truffle.com/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/truffle-capital/
Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260318693200/de/
Contacts:
Truffle Capital
Jules Herlem jules@truffle.com
trufflemedtech10@truffle.com
Medienkontakt Primatice
Thomas de Climens thomasdeclimens@primatice.com
Armand Rigaudy armandrigaudy@primatice.com