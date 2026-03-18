Bendorf (ots) -Österreichische Sparer erhalten beim Tagesgeld aktuell bis zu 1,15 Prozentpunkte weniger Zinsen als Sparer in Deutschland - obwohl derselbe EZB-Leitzins von 2,00 % gilt. Das zeigt eine aktuelle Marktanalyse der Capitalo Finanzservices GmbH.Key Facts:- Top-Tagesgeld DE: 3,40 % p.a. (Consorsbank) vs. AT: 2,25 % p.a. (DADAT/Addiko/Santander)- Bei 50.000 EUR Anlagesumme: bis zu 600 EUR weniger Zinsen pro Jahr in Österreich- Santander-Konzern: 2,75 % (DE) vs. 2,25 % (AT) - gleicher Konzern, 0,50 Pp. UnterschiedDie Capitalo-Analyse identifiziert fünf strukturelle Ursachen: geringerer Bankenwettbewerb in Österreich, konservatives Sparverhalten mit hoher Sparbuch-Treue, zögerliche Zinsweitergabe der Großbanken (wie AK und Momentum Institut kritisieren), der Steuereinfach-Effekt bei der KESt sowie geringerer Refinanzierungsbedarf österreichischer Banken."Österreichische Sparer zahlen einen hohen Preis für die geringe Wettbewerbsintensität am heimischen Bankenmarkt. Dank EU-weiter Einlagensicherung bis 100.000 Euro können aber auch österreichische Sparer von besseren Konditionen profitieren - unabhängig davon, ob die Bank in Wien, Frankfurt oder Tallinn sitzt", sagt Alexander Senger, Geschäftsführer der Capitalo Finanzservices GmbH. Vollständige Analyse: https://www.capitalo.at/anbieter/capitalo/news/sparzinsen-oesterreich-deutschland-vergleichCapitalo Finanzservices GmbH betreibt unabhängige Finanzvergleichsportale für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Seit 2014 werden über 500 Finanzprodukte systematisch bewertet - kostenlos, transparent und ohne Registrierungszwang.Pressekontakt:Capitalo Finanzservices GmbHZeisigweg 2A56170 BendorfDeutschlandKontaktTelefon: +49 (0) 176 13700496E-Mail: info@capitalo.deWebseite: www.capitalo.deGeschäftsführer: Alexander SengerOriginal-Content von: Capitalo Finanzservices GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182182/6237813