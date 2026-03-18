Während sich Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp von der Unicredit-Offerte überrumpelt fühlt, erklärt Deutsche-Bank-Chef Sewing, wie sein Institut vom Übernahmekampf um die Commerzbank profitieren will. Unterdessen hat sich auch Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing zu Wort gemeldet. Das größte deutsche Bankhaus werde vom Übernahmekampf profitieren, sagte Sewing. Sein Haus stehe bereit, neue Kunden an Bord zu nehmen, sagte Sewing auf einer Konferenz. Die Deutsche Bank denke in Szenarien und sei für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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