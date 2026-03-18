Aber: Im Januar nur im Vergleich mit dem Dezember und dies in Höhe von 0,4 %! Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg der Ordervorrat um 6,6 %. So die vorläufigen Berechnungen der Bundesstatistiker. Zum Januar-Minus trugen vor allem die Fahrzeug-Hersteller und die Produzenten von elektrischen Ausrüstungen bei, während wieder einmal der Sonstige Fahrzeugbau hinzugewann. Die Reichweite des Auftagsbestands ist von 8,2 Monaten im Dezember 2025 auf 8,3 Monate im Januar 2026 geklettert. Die Bandbreite reicht dabei von 11,5 Monaten bei Investitionsgütern über 4,5 Monate bei Vorleistungsgütern bis 3,6 Monate bei Konsumgütern.
Annerose Winkler
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