Globale Aktienmärkte setzen ihren Aufwärtstrend fort, während der Ölpreis nachgibt - trotz anhaltender Spannungen im Iran-Konflikt. Investoren zeigen sich überraschend stabil und setzen verstärkt auf wirtschaftliche Resilienz. Besonders Technologie- und Halbleiterwerte treiben die Entwicklung an. Gleichzeitig rückt die Zinsentscheidung der Fed in den Fokus der Märkte. Globale Aktienmärkte im Aufwind Die weltweiten Aktienmärkte haben ihre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Finanzmarktwelt.de