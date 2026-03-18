Diese beliebte und bekannte deutsche Aktie bricht nach einer Schock-Nachricht am Mittwoch um rund 10 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss ein. Das müssen Anleger unbedingt wissen. Die Aktien des Elektrolysespezialisten Thyssenkrupp Nucera müssen am Mittwoch eine neue Schock-Nachricht verdauen und notieren plötzlich 10 Prozent tiefer. Das steckt dahinter: Bekannte deutsche Aktie bricht am Mittwoch um 10 Prozent ein Der Konzern strich wegen eines ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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