DJ Auftragsbestand deutscher Industrie sinkt im Januar etwas

DOW JONES--Der Auftragsbestand des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland hat sich zu Jahresbeginn etwas verringert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ging der preisbereinigte Auftragsbestand gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent zurück, aber lag kalenderbereinigt um 6,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

In der Automobilindustrie verringerte sich der Auftragsbestand auf Monatssicht um 4,5 Prozent und bei Herstellern von elektrischen Ausrüstungen um 3,2 Prozent. Positiv beeinflusste das Gesamtergebnis hingegen der Anstieg im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge; plus 2,7 Prozent). Die offenen Aufträge aus dem Inland fielen um 0,1 Prozent und die aus dem Ausland um 0,7 Prozent.

Die Reichweite des Auftragsbestands erhöhte sich auf 8,3 (Dezember: 8,2) Monate. Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg sie auf 11,5 (11,2) Monate und bei den Herstellern von Vorleistungsgütern auf 4,5 (4,4) Monate. Bei den Herstellern von Konsumgütern fiel die Reichweite auf 3,6 (3,9) Monate.

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March 18, 2026 03:10 ET (07:10 GMT)

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