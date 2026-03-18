Schwalbach am Taunus (ots) -"Der Pro Smooth Sensitive von Gillette Venus punktet mit dem gründlichsten Rasurergebnis", urteilt Stiftung Warentest in der aktuellen Ausgabe (03/2026). Insgesamt 18 Nassrasierer für Frauen wurden unter anderem in den Kategorien Rasurgründlichkeit, Hautschonung, Handhabung, Haltbarkeit und Verpackung getestet.Der Testsieger 2026 bei Stiftung Warentest ist der Pro Smooth Sensitive mit der Gesamtnote 1,6 und dem Qualitätsurteil "GUT". Das Besondere: Mit der Note 1,3 für die Rasurgründlichkeit erreicht der Rasierer für dieses Kriterium die beste Bewertung aller 18 getesteten Nassrasierer für Frauen.Gillette Venus Pro Smooth Sensitive - die Testergebnisse im Überblick:Rasurgründlichkeit: Note 1,3 (BESTER im Test)- Entfernt Haare gründlicher als alle WettbewerberHandhabung: Note 1,5- Einfache Bedienung auch bei sensiblen HautpartienHautschonung: Note 1,4- Schützt empfindliche Haut vor RasurirritationenGesamtnote: 1,6 "GUT"Wie schafft der Gillette Venus Pro Smooth Sensitive diese Top-Leistung?Der Rasierer wurde speziell für die Bedürfnisse empfindlicher Haut entwickelt und kombiniert drei innovative Technologien:- Fünf diamantähnlich beschichtete Klingen - Was das macht: Erreicht die gründlichste Rasur durch präzise Schnittflächen - ideal für Rasurgründlichkeit.- SkinCushion-Technologie - Was das macht: Puffert Rasurbewegungen ab und schützt empfindliche Haut vor Rasurirritationen und Rötungen.- 360° Feuchtigkeitsband und Hauch von Aloe Vera - Was das macht: Ermöglicht sanftes Gleiten auch auf sensiblen Hautpartien - die ideale Kombination aus Komfort und gründlicher RasurWeitere Informationen und persönliche Beratung:Auf for-me-online.de berichten Nutzerinnen von ihren persönlichen Erfahrungen mit dem Gillette Venus Pro Smooth Sensitive - insbesondere zur Rasurgründlichkeit. Eine User-Review sagt: "Der Rasierer ist sehr sanft auch bei empfindlicher Haut, aber auch gründlich."** Zur Handhabung sagt eine weitere User-Review: "So schnell und einfach habe ich noch nie meine Beine rasiert."**Auch zwei weitere Produkte aus dem Venus Portfolio erzielen starke Ergebnisse:Venus Comfortglide Spa Breeze (2,0) und Venus Smooth (1,9) erreichen das Testurteil "GUT" und unterstreichen damit die hohe Qualität der gesamten Produktlinie.Fazit: Qualität, die überzeugtMit dem aktuellen Test bestätigt Stiftung Warentest erneut: Gillette Venus bietet innovative Produkte, die genau auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten sind und bei denen hohe Qualität und ein angenehmes Rasurerlebnis an erster Stelle stehen.Verfügbarkeiten und PreiseGillette Venus Pro Smooth SensitiveQualitätsurteil "GUT" (1,6)UVP* 14,99 EURGillette Venus SmoothQualitätsurteil "GUT" (1,9)UVP* 8,99 EURGillette Venus ComfortGlide Spa BreezeQualitätsurteil "GUT" (2,0)UVP* 9,99 EUR* Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt P&G keinen Einfluss.** Quelle: for-me-online.de - Gillette Venus Pro Smooth Sensitive Rasierer (https://www.for-me-online.de/marken/gillette-venus/5-Klingen/gillette-venus-pro-smooth-sensitive-rasierer?utm_source=chatgpt.com)Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Braun, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head&Shoulders, Lenor, Olay, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Whisper und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com.Pressekontakt:Procter & Gamble, Director Markenkommunikation Grooming DACH,Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts., Nina Knecht-Sicenica, Tel.: +49 (0)6196 89 8760, E-Mail: knecht.n@pg.comKetchum GmbH, Bahnstraße 2, 40212 DüsseldorfMarlene Korn, Tel.: +49 (0)172 255 87 76, E-Mail: marlene.korn@omc.comOriginal-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/6237844