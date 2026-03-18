© Foto: OpenAINachdem die Spritpreise schon länger hochschießen, rücken die E-Autos plötzlich in den Fokus. Händler melden steigendes Interesse. Beginnt jetzt ein echter Wendepunkt?Die durch den Nahost-Konflikt gestiegenen Spritpreise sorgen für Verunsicherung bei Autobauern, Händlern und Autofahrern. Für Elektroautos könnte es gleichzeitig eine große Chance sein. So meldet ein britischer Gebrauchtwagenhändler für Elektroautos infolge der Entwicklung Rekordumsätze und stockt seinen Bestand aggressiv auf, wie Reuters berichtet, weil Kunden mit weiter steigenden Benzinpreisen rechnen. Es ist nicht auszuschließen, dass der aktuelle Ölpreisschock das Kaufverhalten dauerhaft verändern wird. Dies war bereits …Den vollständigen Artikel lesen
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