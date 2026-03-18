Die Edelmetallmärkte zeigten sich am Dienstag weiterhin angeschlagen. Während der Goldpreis nur leicht nachgab, setzte sich bei Silber die Korrektur deutlich fort. Besonders bemerkenswert: Gold rutschte erstmals seit dem 19. Februar wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 5.000 USD zum Tagesschluss. Gleichzeitig blieb der Euro gegenüber dem US-Dollar stabil bis leicht fester, was die Entwicklung im Euroraum zusätzlich beeinflusste. Die Märkte warten nun gespannt auf die anstehende Zinsentscheidung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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