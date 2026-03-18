Die TUI-Aktie ist mit zwei grünen Handelstagen in Folge freundlich in die Woche gestartet. Auch am frühen Mittwochmorgen sieht es vorbörslich gut aus. Ist jetzt endlich die Trendwende eingeläutet? Deutsche Bank bestätigt Kaufempfehlung Das Management des Reiseriesen TUI zeigt sich dieser Tage optimistisch in Bezug auf die Geschäftsentwicklung. Trotz des Krieges im Iran und einer verlangsamten Buchungsdynamik sieht der Konzern bislang keinen Anlass, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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