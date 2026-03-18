BÖRSE AKTUELL: Ölpreisrückgang stützt Indizes | Nasdaq legt um 0,7 % zu (18.03.26)

Im aktuellen Marktbericht Börse zeigt sich ein freundliches Bild an den globalen Aktienmärkten. Die wichtigsten Indizes konnten ihre Erholung bereits den dritten Handelstag in Folge ausbauen, da Anleger im Vorfeld der heutigen Zinsentscheidung der US-Notenbank wieder verstärkt Risiko eingehen.

Trotz anhaltender geopolitischer Spannungen - insbesondere im Zusammenhang mit dem Iran - rückt der Fokus aktuell stärker auf kurzfristige Marktchancen. Anleger scheinen die Risiken rund um Energiepreise und Inflation vorübergehend auszublenden.

Marktbericht Börse: Ölpreise fallen, Aktien steigen

Ein zentrales Signal für die aktuelle Marktstimmung ist die Entwicklung am Ölmarkt. Die Ölpreise gaben nach, während Aktienmärkte weltweit zulegten. Dies deutet darauf hin, dass Investoren kurzfristig von einer stabileren Marktentwicklung ausgehen.

Der MSCI All Country World Index, ein wichtiger globaler Aktienindex, stieg um 0,4 - und verzeichnete damit die längste Gewinnserie seit rund einem Monat.

Asien treibt die Börse aktuell an

Im Marktbericht Börse stechen besonders die asiatischen Märkte hervor. Diese legten um rund 2 - zu und entwickelten sich damit deutlich stärker als andere Regionen.

Vor allem große Technologiewerte wie Samsung sorgten für Auftrieb. Investoren bewerten diese Unternehmen offenbar als weniger anfällig für geopolitische Risiken im Nahen Osten.

Ausblick: Positive Signale aus Futures-Märkten

Auch die Futures auf US-amerikanische und europäische Indizes zeigen nach oben und notieren etwa 0,5 - im Plus. Dies spricht für einen freundlichen Handelsstart in den westlichen Märkten....

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