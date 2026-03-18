DAX Prognose für Mittwoch, 18.03.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX startete gestern bei 23.464 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte direkt am Morgen sein Tagestief. Im weiteren Verlauf zeigte sich eine stabile Aufwärtsbewegung, die am Nachmittag deutlich an Dynamik gewann.

Das Tageshoch wurde über der Marke von 23.800 Punkten erreicht, bevor es zu moderaten Rücksetzern kam. Der Index ging schließlich bei 23.714 Punkten aus dem Handel.

Im Xetra-Handel schlossen 26 Aktien im Plus, während 14 Werte Verluste verzeichneten. Zu den stärksten Titeln gehörten Hannover Rück (+3,45 - E.ON (+2,76 - und Brenntag (+2,69 - Auf der Verliererseite standen Beiersdorf (-2,55 - Daimler Truck (-1,81 - und Scout24 (-1,35 %).

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Key Takeaways

DAX aktuell stabil über Schlüsselmarke: Solange der DAX über 23.927 Punkten bleibt, dominiert kurzfristig ein bullisches Szenario mit Zielen über 24.100 Punkte.

Technisches Bild verbessert sich: Rückeroberung wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) spricht für weiteres Aufwärtspotenzial.

Sentiment unterstützt Gegenbewegung: Extreme Angst im Markt (Fear-and-Greed-Index bei 22) erhöht die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Erholung im DAX.

DAX Prognose - Technische Analyse im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das kurzfristige Chartbild hat sich deutlich aufgehellt. Der DAX konnte wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobern und notiert aktuell stabil darüber.

Oberhalb der SMA20 (23.767 Punkte) bleibt die kurzfristige Struktur bullish

Nächstes Ziel ist das 23,6 - Retracement

Darüber eröffnen sich Chancen auf: 24.115/30 Punkte 24.370/95 Punkte



Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA20 stabilisieren. Darunter bieten die SMA50 und SMA200 eine starke Unterstützungszone. Erst ein Stundenschluss unter der SMA200 würde das positive Bild eintrüben....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.