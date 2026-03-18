Fürth (ots) -
Ob für Ostern, den spontanen Kuchen am Wochenende, ein leckeres Dessert für Gäste oder die kleine süße Auszeit zwischendurch: Backen gehört für viele Menschen fest zum Alltag. Damit das Backen jetzt auch dem Geldbeutel leichter fällt, senkt NORMA ab sofort die Preise auf zahlreiche Backzutaten. Kundinnen und Kunden profitieren von Preisnachlässen von bis zu 23 Prozent und können sich ihre Lieblingsrezepte ab sofort noch günstiger zusammenstellen.
Beim Blick ins Backregal wird schnell klar: Viele Klassiker sind jetzt deutlich günstiger. So kostet beispielsweise eine Packung Kakao nur noch 3,29 Euro statt zuvor 4,29 Euro - eine Ersparnis von einem ganzen Euro. Auch bei Vanillin-Zucker, Backpulver oder Sahnesteif zeigt sich: Die kleinen Helfer für große Backideen gibt es jetzt zum noch besseren Preis.
Mit der aktuellen Preissenkung unterstreicht NORMA erneut seinen Anspruch, Preisvorteile direkt an die Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Bereits in den vergangenen Wochen hat der Lebensmittel-Discounter weit über einhundert Produkte quer durch das Sortiment im Preis gesenkt - von frischen Lebensmitteln bis hin zu beliebten Alltagsprodukten. Jetzt profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher auch beim Backen von dauerhaft reduzierten Preisen.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
ZAUBERHAFT BACKEN Backpulver 10 x 15 g
Bislang: 0,59 EUR
Jetzt: 0,55 EUR
ZAUBERHAFT BACKEN Vanillin-Zucker 15 x 8 g
Bislang: 0,45 EUR
Jetzt: 0,39 EUR
CEBE Cacao 250 g
Bislang: 4,29 EUR
Jetzt: 3,29 EUR
ZAUBERHAFT BACKEN Kakao 250 g
Bislang: 4,29 EUR
Jetzt: 3,29 EUR
ZAUBERHAFT BACKEN Puddingpulver Vanille 5 x 37 g
Bislang: 0,45 EUR
Jetzt: 0,39 EUR
ZAUBERHAFT BACKEN Hefe 6 x 7 g
Bislang: 0,79 EUR
Jetzt: 0,69 EUR
ZAUBERHAFT BACKEN Sahnesteif 5 x 8 g
Bislang: 0,39 EUR
Jetzt: 0,35 EUR
KÜCHENSTOLZ Speisestärke 400 g
Bislang: 0,89 EUR
Jetzt: 0,79 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de
Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6237889
Ob für Ostern, den spontanen Kuchen am Wochenende, ein leckeres Dessert für Gäste oder die kleine süße Auszeit zwischendurch: Backen gehört für viele Menschen fest zum Alltag. Damit das Backen jetzt auch dem Geldbeutel leichter fällt, senkt NORMA ab sofort die Preise auf zahlreiche Backzutaten. Kundinnen und Kunden profitieren von Preisnachlässen von bis zu 23 Prozent und können sich ihre Lieblingsrezepte ab sofort noch günstiger zusammenstellen.
Beim Blick ins Backregal wird schnell klar: Viele Klassiker sind jetzt deutlich günstiger. So kostet beispielsweise eine Packung Kakao nur noch 3,29 Euro statt zuvor 4,29 Euro - eine Ersparnis von einem ganzen Euro. Auch bei Vanillin-Zucker, Backpulver oder Sahnesteif zeigt sich: Die kleinen Helfer für große Backideen gibt es jetzt zum noch besseren Preis.
Mit der aktuellen Preissenkung unterstreicht NORMA erneut seinen Anspruch, Preisvorteile direkt an die Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Bereits in den vergangenen Wochen hat der Lebensmittel-Discounter weit über einhundert Produkte quer durch das Sortiment im Preis gesenkt - von frischen Lebensmitteln bis hin zu beliebten Alltagsprodukten. Jetzt profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher auch beim Backen von dauerhaft reduzierten Preisen.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
ZAUBERHAFT BACKEN Backpulver 10 x 15 g
Bislang: 0,59 EUR
Jetzt: 0,55 EUR
ZAUBERHAFT BACKEN Vanillin-Zucker 15 x 8 g
Bislang: 0,45 EUR
Jetzt: 0,39 EUR
CEBE Cacao 250 g
Bislang: 4,29 EUR
Jetzt: 3,29 EUR
ZAUBERHAFT BACKEN Kakao 250 g
Bislang: 4,29 EUR
Jetzt: 3,29 EUR
ZAUBERHAFT BACKEN Puddingpulver Vanille 5 x 37 g
Bislang: 0,45 EUR
Jetzt: 0,39 EUR
ZAUBERHAFT BACKEN Hefe 6 x 7 g
Bislang: 0,79 EUR
Jetzt: 0,69 EUR
ZAUBERHAFT BACKEN Sahnesteif 5 x 8 g
Bislang: 0,39 EUR
Jetzt: 0,35 EUR
KÜCHENSTOLZ Speisestärke 400 g
Bislang: 0,89 EUR
Jetzt: 0,79 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
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