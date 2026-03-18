© Foto: Dall-EAsiens Börsen steigen, doch der Fed-Entscheid und Ausblick als auch der Konflikte im Nahen Osten könnten die Märkte jederzeit wieder erschüttern.Die asiatischen Aktienmärkte haben zur Wochenmitte zugelegt. Angeführt wurde der Aufschwung von Südkorea, wo der Leitindex Kospi um mehr als vier Prozent nach oben schoss. Neben dem Kospi legte auch der technologieorientierte Kosdaq um mehr als zwei Prozent zu. Auch Japan präsentierte sich in robuster Verfassung Der Nikkei 225 stieg um rund 2,7 Prozent, während der Topix um 2,3 Prozent anzog. Positive Exportdaten aus Japan lieferten zusätzliche Unterstützung. Die Ausfuhren des Landes stiegen im Februar um 4,2 Prozent im Jahresvergleich und …Den vollständigen Artikel lesen
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