Hinterbliebenenvorsorge gehört zu den sensibelsten Themen in der Beratung - und zugleich zu den wichtigsten. Wie eine gezielte Kampagne Aufmerksamkeit schafft, Gesprächsanlässe liefert und Vermittlern neue Chancen eröffnet, Vorsorge frühzeitig zu positionieren. Hinterbliebenenvorsorge bleibt ein Thema mit BeratungsbedarfDie finanzielle Absicherung von Hinterbliebenen ist ein zentraler Bestandteil ganzheitlicher Vorsorgeberatung. Dennoch wird das Thema häufig verdrängt oder aufgeschoben. Vielen Menschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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