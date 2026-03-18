Nasdaq Prognose & Analyse für Mittwoch, den 18.03.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq startete gestern bei 24.544 Punkten in den Handel und zeigte zunächst eine leichte Schwäche im Frühhandel. Im weiteren Verlauf setzte jedoch eine stabile Erholung ein, die sich über den gesamten Handelstag hinweg fortsetzte.

Zur Mittagszeit kam es zu einer kurzen Konsolidierung, bevor der Index mit Beginn des US-Handels deutlich zulegen konnte. Im Zuge des steigenden Kaufdrucks wurde sogar die Marke von 25.900 Punkten überschritten, konnte jedoch nicht nachhaltig gehalten werden. Am Abend stabilisierte sich der Nasdaq erneut und drehte wieder nach oben.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: Nasdaq 100

? Key Takeaways

Kurzfristig bullisch: Der Nasdaq zeigt Stärke über der SMA20 und hat Momentum aufgebaut - weitere Anstiege sind wahrscheinlich, solange diese Unterstützung hält.

Schlüsselzone SMA200: Im übergeordneten Chart entscheidet die SMA200 über den weiteren Verlauf - ein klarer Ausbruch darüber würde die Nasdaq Prognose deutlich verbessern.

Klare Handelsmarken: Oberhalb von 24.979 Punkten dominieren Long-Szenarien mit Zielen über 25.300 Punkten, darunter steigt das Risiko für Rücksetzer Richtung 24.700 Punkte.

Nasdaq Analyse: Rückblick auf den gestrigen Handel

Wichtige Daten:

Tageshoch: 24.906 Punkte

Tagestief: 24.528 Punkte

Tagesschluss: 24.804 Punkte

Handelsspanne: 378 Punkte

Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Chartbild zeigt sich eine deutliche Verbesserung:

Der Nasdaq konnte sich von der SMA50 (24.707 Punkte) lösen

Anstieg über die SMA20 (24.848 Punkte)

Nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 (24.739 Punkte)

Diese Entwicklung spricht für zunehmendes Momentum auf der Oberseite.

Bullisches Szenario: Solange der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 bleibt, sind weitere Kursanstiege wahrscheinlich.

Mögliche Kursziele:

25.145 bis 25.160 Punkte

25.375 bis 25.390 Punkte...

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