Mit GPT-5.4 Mini und Nano hat OpenAI gleich zwei neue KI-Modelle präsentiert, die ChatGPT, Codex und die API des Unternehmens antreiben sollen. Die Modelle sind deutlich kleiner als GPT-5.4, was sich primär in einer verbesserten Geschwindigkeit niederschlagen soll - und das ohne große Qualitätsverluste. Erst Anfang März 2026 hat OpenAI sein neues Flaggschiffmodell GPT-5.4 vorgestellt. Die neue Version des KI-Modells soll besser darin sein, Tabellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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