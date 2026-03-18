Nach dem überarbeiteten Ford Explorer ist jetzt auch der neue Ford Capri bestellbar. In der Basisversion bringt die neu eingeführte LFP-Batterie den Capri Standard Range auf bis zu 464 Kilometer Reichweite - ein Plus von über 17 Prozent. Die Preise starten wie bisher bei 42.400 Euro. Im Januar hat Ford Europa verbesserte Versionen seiner elektrischen Baureihen Explorer und Capri angekündigt - nun sind beide bestellbar. Das SUV Explorer ist dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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