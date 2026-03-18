Blankenheim (ots) -Alte Holztreppen gelten bei Renovierungen als besonders schwierig zu sanieren - viele Eigentümer scheitern bereits beim ersten Schleifversuch. Vladimir Hubert vom Sandstrahlservice Hubert setzt deshalb auf eine Methode, die eine völlig andere Herangehensweise ermöglicht.In vielen Altbauten gehört die Holztreppe zu den prägendsten Elementen des Hauses. Generationen sind über ihre Stufen gegangen, ihre Oberfläche erzählt oft Jahrzehnte an Geschichte. Spätestens nach einer Renovierung geraten viele Eigentümer jedoch an ihre Grenzen. Sie greifen selbst zum Schleifgerät und stellen schnell fest, wie schwierig diese Arbeit tatsächlich ist. Schleifpapier setzt sich zu, Ecken bleiben unerreichbar und das Ergebnis wirkt fleckig oder ungleichmäßig. "Immer wieder erleben wir, wie Menschen nach tagelangem Eigenversuch aufgeben, erschöpft, enttäuscht und oft mit einer Treppe, die schlechter aussieht als zuvor", berichtet Vladimir Hubert, Gründer des Sandstrahlservice Hubert."Mit ausreichend Erfahrung und der richtigen Herangehensweise ist es aber durchaus möglich, das alte Holz handwerklich zu erhalten", fügt er hinzu. Genau diesem Anspruch folgt der Sandstrahlservice Hubert seit vielen Jahren. Hinter dem Unternehmen steht ein Familienbetrieb rund um Tanja und Vladimir Hubert, der sich auf die Restaurierung alter Holztreppen spezialisiert hat. Die Grundlage dafür entstand aus einer persönlichen Herausforderung: Nach der Finanzkrise wagten die beiden mit drei kleinen Kindern den Schritt in die Selbstständigkeit und entwickelten ihr Handwerk Schritt für Schritt weiter. Aus einem kleinen Betrieb entstand so über die Jahre ein gefragter Spezialist für die Restaurierung historischer Treppen. Besondere Aufmerksamkeit erhielt das Unternehmen, als ein Video über die Aufarbeitung einer alten Treppe zu Weihnachten 2022 viral ging und mehr als 20 Millionen Aufrufe erreichte.Warum Schleifen bei alten Treppen häufig an seine Grenzen stößtBeim Abschleifen alter Treppen zeigt sich schnell, wie anspruchsvoll diese Arbeit in der Praxis ist. Mehrere Lackschichten, alte Klebereste und unterschiedlich harte Holzbereiche erschweren die Bearbeitung erheblich. Schleifpapier setzt sich schnell zu, während Ecken und Kanten kaum erreichbar sind. Viele Handwerksbetriebe lehnen solche Arbeiten deshalb ab, weil sie sehr zeitaufwendig und körperlich belastend sind.Auch Alternativen wie Trockeneis- oder Laserreinigung werden immer wieder diskutiert, haben jedoch in vielen Fällen deutliche Nachteile. Trockeneis arbeitet mit sehr hohem Druck, der empfindliches Holz beschädigen kann. Zudem entsteht weiterhin Staub durch gelöste Lack- und Holzpartikel. Laser wiederum arbeiten sehr langsam und können bei mehreren Farbschichten sogar Brandspuren hinterlassen.Beim Sandstrahlen denken viele Menschen zunächst an grobe Arbeiten an Fassaden oder Metallflächen. Holz scheint dafür auf den ersten Blick zu empfindlich. Fachgerecht angewendet kann das Verfahren jedoch sehr präzise arbeiten und alte Oberflächen schonend reinigen. Entscheidend ist dabei die richtige Kombination aus Strahlmittel, Druck und Erfahrung. So lassen sich Lacke und Verschmutzungen entfernen, ohne die Holzstruktur zu beschädigen. "Das alte Holz handwerklich zu erhalten, ist immer auch das Ergebnis von Respekt, Erfahrung und Technik", betont Vladimir Hubert.Wie die Restaurierung alter Treppen konkret abläuftBeim Sandstrahlservice Hubert wird jede Treppe individuell betrachtet. Unterschiedliche Holzarten, Beschichtungen und historische Besonderheiten erfordern jeweils angepasste Verfahren. Deshalb verbindet das Unternehmen handwerkliche Erfahrung mit moderner Strahltechnik. Auch empfindliche oder denkmalgeschützte Treppen können so restauriert werden. Die Arbeiten vor Ort dauern meist nur wenige Stunden. Zuvor werden alle Bereiche sorgfältig abgeklebt, bei Bedarf kommen geschlossene Kabinen zum Einsatz. Das Ergebnis überrascht viele Kunden: "Kein Körnchen Sand blieb zurück und am Abend war die Treppe wie frisch im Jahr 1910 eingebaut."Interessenten können über die Website Fotos ihrer Treppe hochladen und eine Anfrage stellen. In der Regel erhalten sie innerhalb von zwei bis drei Tagen eine persönliche Rückmeldung und ein Angebot. Zusätzlich stellt das Unternehmen eine Anleitung zur Weiterbehandlung der Holzoberfläche bereit. Vladimir Hubert empfiehlt deshalb eine einfache erste Einschätzung: "Bevor Sie das erste Schleifpapier anlegen, zeigen Sie Ihre Treppe einem Fachmann. Manchmal reicht schon eine kurze Einschätzung, um den besten Weg zu finden."Möchten Sie Ihre alte Holztreppe sicher, sauber und in kurzer Zeit restaurieren lassen? Über das Anfrageformular auf der Website von Sandstrahlservice Hubert (https://www.sandstrahlservice-hubert.de/) können Sie zwei Fotos hochladen und die wichtigsten Angaben zur Treppe eintragen - für eine unverbindliche Ersteinschätzung.Pressekontakt:Sandstrahlservice HubertE-Mail: info@sandstrahlservice-hubert.deWeb: https://www.sandstrahlservice-hubert.deOriginal-Content von: Sandstrahlservice Hubert, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181937/6237950