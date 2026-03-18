Görisried (ots) -Wie lebt es sich langfristig in einem Haus mit Lehmwänden und Wandheizung? Familie Lacher aus dem Allgäu kann diese Frage beantworten: Als sie 2011 erstmals über ihr Haus berichtete, wohnte sie bereits rund ein Jahr darin. Heute - mehr als 15 Jahre später - zeigt sich, wie sich das natürliche Baukonzept im Alltag bewährt hat.Als Familie Lacher im Allgäu ihr Haus plante und baute, war ihnen eines besonders wichtig: Sie wollten möglichst natürlich wohnen. Baubiologisch unbedenkliche Materialien, ein angenehmes Raumklima und ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie standen im Mittelpunkt der Planung. Deshalb entschieden sie sich im Innenausbau für ein Trockenbausystem aus Lehmbauplatten von naturbo mit integrierter Wandheizung.Bereits rund ein Jahr nach dem Einzug - Anfang 2011 - berichtete die Familie erstmals über ihre Erfahrungen mit dem Haus. Schon damals zeigte sich, dass sich das natürliche Baukonzept im Alltag bewährt. "Wir wollten gesund wohnen. Deshalb waren uns natürliche und baubiologisch einwandfreie Materialien besonders wichtig", erinnerte sich Reinhard Lacher damals. "Und das Raumklima war von Anfang an spürbar angenehmer."Heute, mehr als 15 Jahre später, fällt die Bilanz der Familie eindeutig aus: Das natürliche Lehmbauplatten- und Heizsystem hat sich dauerhaft bewährt. "Wir leben nun seit über 15 Jahren in diesem Haus mit den naturbo Lehmbauplatten - und sind immer noch begeistert", sagt Lacher. "Es ist ein langlebiges und hochwertiges System mit hervorragenden Eigenschaften für das Raumklima." Seine Frau stimmt zu: "Es ist ein ganz anderes Wohngefühl."Energie sparen durch StrahlungswärmeEin wichtiger Bestandteil des Hauses ist die Wandheizung, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet. Statt hauptsächlich die Luft zu erwärmen, gibt sie Wärme als Strahlung über die Wände ab. Dadurch entsteht eine gleichmäßige Wärme im Raum."Die Strahlungswärme fühlt sich deutlich angenehmer an als konventionelle Heizungen", erklärt Lacher. "Wir können die Raumtemperatur zwei bis drei Grad niedriger einstellen und empfinden es trotzdem als warm. Dadurch sparen wir spürbar Energie."Natürliches Raumklima - ganz ohne SchimmelAuch das Raumklima im Haus ist für die Familie ein großer Vorteil. Der Baustoff Lehm wirkt wie ein natürlicher Klimaregler: Er nimmt überschüssige Feuchtigkeit auf und gibt sie bei trockener Luft wieder ab. "Bei uns liegt die Luftfeuchtigkeit das ganze Jahr über ungefähr zwischen 50 und 55 Prozent", sagt Lacher. "Schimmelbildung haben wir im ganzen Haus überhaupt nicht."Positive Effekte auf die GesundheitNeben dem angenehmen Wohnklima hat sich das Haus auch positiv auf die Gesundheit ausgewirkt. Christiane Lacher berichtet: "Ich bin Allergikerin und hatte früher häufiger Probleme mit Bronchien oder Asthma. Seit wir hier wohnen, sind meine Beschwerden deutlich zurückgegangen. Ich kann viel besser durchatmen."Wartungsarm und leicht zu reparierenEin weiterer Vorteil zeigt sich im Alltag: Das System ist äußerst wartungsarm. "In den ganzen Jahren mussten wir praktisch nichts warten", sagt Reinhard Lacher. "Und wenn einmal ein kleiner Schaden entsteht, lässt sich das leicht reparieren." Das liegt am Material selbst: Lehm wird bei Feuchtigkeit wieder formbar und kann dadurch problemlos nachbearbeitet werden.Empfehlung aus ÜberzeugungAuch an den Bau erinnert sich die Familie positiv zurück. "Die Montage war überraschend einfach", so Lacher. "Man kann mit normalem Werkzeug arbeiten und vieles selbst umsetzen."Nach mehr als anderthalb Jahrzehnten im eigenen Haus ist sich die Familie sicher, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat. "Für uns war wichtig, mit natürlichen Baustoffen zu bauen und gleichzeitig energieeffizient zu wohnen", sagt Lacher. "Heute können wir sagen: Das hat sich absolut bestätigt."Über naturboDie Lehmputz Trockenbausysteme GmbH & Co KG im Allgäuer Görisried wurde 2017 gegründet. Unter dem Markennamen "naturbo" vertreibt sie ihr Produktportfolio. Kern des Sortiments ist ein vielseitiges Lehmbauplattensystem. Die Lehmplatten sind optional mit Rohren für Flächenheizung und -kühlung an Wand und Decke sowie mit Innendämmung erhältlich.naturbo steht für öko-intelligentes Bauen und Sanieren. Ziel ist die ökologische, nachhaltige und ökonomische Optimierung der Produkte - insbesondere mit Blick auf Produktionsabläufe, die Performance während der Lebensdauer und die Themen Re-Use bzw. Recycling. Gleichzeitig hat sich naturbo der Schaffung eines natürlichen, gesunden und behaglichen Raumklimas verpflichtet.Erfahren Sie mehr über naturbo auf https://www.naturbo.deFolgen Sie uns auf LinkedIn https://www.linkedin.com/company/naturbo-lehmputz/ und auf Instagram https://www.instagram.com/naturbo_lehmputz/?hl=dePressekontakt:Sabine Seippel, Tel. +49 (0) 8302 76 44 00-443, E-Mail: s.seippel@naturbo.deOriginal-Content von: naturbo Lehmputz- Trockenbausysteme GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174911/6237963