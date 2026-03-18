Diese SDAX-Aktie kracht am Mittwoch nach Zahlen auf das nächste Rekordtief. Doch wird es bald noch schlimmer bei den Papieren? Das spricht für weiter fallende Kurse. Die Aktie von HelloFresh ist am Mittwoch erneut stark unter Druck geraten, nachdem das Unternehmen neue Zahlen vorgelegt hat. SDAX-Aktie crasht auf das nächste Rekordtief Konkret rechnet der Kochboxenversender im laufenden Jahr mit einem Umsatzrückgang. Die Erlöse im laufenden Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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