Frankfurt, das Herz der deutschen Digitalinfrastruktur, stößt an seine Grenzen: Neue Rechenzentren müssen auf Stromkapazitäten bis Mitte der 2030er warten. Zähe Genehmigungsprozesse drohen den Wirtschaftsstandort ins Hintertreffen zu bringen. Online-Shopping, Filme streamen und Künstliche Intelligenz: Der Bedarf an Rechenkapazität steigt immer weiter an. Das Rhein-Main-Gebiet und insbesondere Frankfurt beherbergen die meisten Rechenzentren bundesweit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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